"Зенит" окажется в третьей корзине при жеребьевке групповой стадии ЛЧ

Стали известны составы корзин при жеребьевке основной сетки Лиги чемпионов, которая состоится 26 августа в Стамбуле. Начало - в 19:00 по московскому времени.

Перед началом мероприятия все 32 клуба-участника турнира будут распределены по четырем корзинам. В первую попадут победители Лиги чемпионов ("Челси") и Лиги Европы ("Вильярреал"), а также чемпионы шести национальных ассоциаций с наивысшим рейтингом (Испании, Англии, Германии, Италии, Франции и Португалии).

Остальные команды будут разбросаны по корзинам 2-4 в соответствии с клубным рейтингом УЕФА. Единственный представитель российской Премьер-лиги в Лиге чемпионов - "Зенит" - попал в третью из них.

Полностью состав корзин выглядит следующим образом:

Первая корзина: "Челси", "Манчестер Сити" (оба - Англия), "Атлетико", "Вильярреал" (оба - Испания), "Бавария" (Германия), "Интер" (Италия), "Лилль" (Франция), "Спортинг" (Португалия).

Вторая корзина: "Реал", "Барселона", "Севилья" (все - Испания), "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" (оба - Англия), "Ювентус" (Италия), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Боруссия" Дортмунд (Германия).

Третья корзина: "Порту", "Бенфика" (оба - Португалия), "Зенит" (Россия), "Зальцбург" (Австрия), "Лейпциг" (Германия), "Аталанта" (Италия), "Аякс" (Нидерланды), "Шахтер" (Украина).

Четвертая корзина: "Брюгге" (Бельгия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Милан" (Италия), "Мальме" (Швеция), "Вольфсбург" (Германия), "Шериф" (Молдавия), "Бешикташ" (Турция) и "Динамо" Киев (Украина).