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26.08.2021 00:52
Рубрика: Спорт

"Монако" с Головиным не смог выйти в групповой этап Лиги чемпионов

Текст: Артур Нанян
В среду вечером определились последние участники основной сетки Лиги чемпионов. Среди них не оказалось "Монако", который по итогам двух встреч в раунде плей-офф уступил донецкому "Шахтеру" - 0:1, 2:2.
Донецкий "Шахтер" вышел в групповой раунд Лиги чемпионов. Фото: EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO Донецкий "Шахтер" вышел в групповой раунд Лиги чемпионов. Фото: EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO
Донецкий "Шахтер" вышел в групповой раунд Лиги чемпионов. Фото: EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO

В последний раз монегаски участвовали в групповой стадии Лиги чемпионов аж три года назад, когда Александр Головин только перешел в эту команду. Казалось, ничто не помешает подопечным Нико Ковача вернуться в главный еврокубковый турнир после столь длительного отсутствия: в межсезонье "Монако" не потерял никого из лидеров, да и в двухматчевой дуэли со "Спартой" на старте квалификации был весьма убедителен (2:0, 3:1).

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Однако после второй победы над пражанами монегаски угодили в кризис: к визиту на Украину Головин и его партнеры подошли с серией из трех поражений подряд, в том числе и от "Шахтера" в первой встрече. Тем удивительнее было наблюдать за тем, как хороши были футболисты Ковача в стартовые 45 минут вчерашней встречи. Дубль Виссама Бен-Йеддера, как казалось, обеспечил гостям комфортное преимущество, но после перерыва "Монако" откровенно сдал.

Во второй половине Марлос отквитал один мяч, переведя игру в дополнительное время. Напомним, что с нынешнего сезона правило выездного гола в еврокубках не действует, так что команда, забившая больше на чужом поле, не получает никакого преимущества. Ну а в овертайме автогол защитника "Монако" Рубена Агилара окончательно решил судьбу этого противостояния - 3:2 по сумме двух матчей в пользу "оранжево-черных".

В параллельных встречах "Шериф" сыграл вничью в Загребе с "Динамо" (0:0) после домашней победы (3:0), и стал первым молдавским клубом в истории групповой стадии Лиги чемпионов. Наконец, австрийский "Зальцбург" дважды обыграл датский "Брондбю" с одинаковым счетом 2:1 и пробился в основную сетку турнира.

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