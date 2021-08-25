"Бенфика", "Янг Бойз" и "Мальме" вышли в групповой раунд ЛЧ

Во вторник определились еще три участника группового раунда Лиги чемпионов.

В Эйндховене местный ПСВ принимал португальскую "Бенфику", которая в предыдущем раунде отбора ЛЧ выбила из турнира московский "Спартак". Клуб из Нидерландов в первом матче уступил 1:2, но сохранял шансы на успех.

На 34-й минуте встречи гости остались вдесятером, после того как Лукас Верисимо заработал второе предупреждение в матче и был удален с поля. Но реализовать численное преимущество ПСВ так и не удалось - ничья 0:0 и "Бенфика" вышла в групповой раунд турнира.

В другом матче "Ференцварош" в Венгрии проиграл швейцарскому клубу "Янг Бойз" - 2:3. Эту встречу судил российский арбитр Сергей Карасев. Во втором тайме он оставил хозяев вдесятером и назначил в их ворота пенальти, который не был реализован.

По сумме двух матчей "Янг Бойз" получил право сыграть в групповой стадии ЛЧ.

Болгарский "Лудогорец", несмотря на победу над "Мальме" из Швеции со счетом 2:1, по сумме двух матчей уступил. Шведский клуб также стал участником группового турнира.