"Реал" сделал предложение "ПСЖ" о покупке Мбаппе

Мадридский "Реал" сделал официальное предложение "ПСЖ" о продаже нападающего Килиана Мбаппе.

Как сообщают журналисты Фабрицио Романо и Жюльен Мейнард, мадридский клуб предложил за Мбаппе 160 миллионов евро. Однако парижан сумма компенсации за одного из лидеров не впечатлила, и они ответили отказом.

Ранее сообщалось о том, что 22-летний Мбаппе является приоритетной целью "Реала" в нынешнее трансферное окно. До его закрытия остается около недели и мадридцам предстоит подкорректировать предложение

Контракт Мбаппе с парижанами рассчитан до конца нынешнего сезона. Новостей о том, что стороны намерены продлить договор, до сих пор не поступало.

В минувшем сезоне на счету этого нападающего 27 забитых мячей в чемпионате Франции.