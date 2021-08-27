Новости

Футболист "Манчестер Сити" Менди помещен под стражу за изнасилования 16:42
Всех российских учителей обеспечат планшетами к 2023 году 16:41
ПФР проверил сообщения о пропаже стажа из электронных трудовых книжек 16:31
Минцифры: К концу 2024 года в каждом учебном классе будет Wi-Fi 16:18
Для школьных учителей разработают федеральные рабочие программы 16:15
Стоимость турпутевок для талантливой молодежи будет достигать 200 тысяч рублей 16:07
Самые дешевые ноутбуки на российском рынке стоят в 10 раз меньше Apple 16:06
Москвич забыл в такси миллион рублей 15:42
Хинчагов завоевал девятое золото для сборной РФ на Паралимпиаде в Токио 15:32
Тома Круза обокрали на съемках фильма "Миссия невыполнима 7" 15:30
Путин поздравил пловчиху Шабалину со вторым золотом Паралимпийских игр 15:28
Депутат оценил изменение моделей ЕГЭ 15:28
Трейлер: мультфильм Pixar "Вверх" получит сериал-продолжение 15:23
Ученые центра "Вектор": Штамм "дельта" может жить в воде до 72 часов 15:21
Кабмин выделил более 7,8 млрд рублей на выплаты медработникам 15:20
Минсельхоз повысил экспортную пошлину на пшеницу 15:20
Сильный пожар произошел в центральной части Англии 15:20
В Москве мужчина обстрелял соседку из окна 15:15
Гидрометцентр выпустил экстренную информацию о заморозках в ряде регионов 15:10
Омичка Юлия Майя завоевала бронзовую медаль Паралимпиады в Токио 15:08
В парке 850-летия Москвы открылся клуб гребных видов спорта 15:07
В ХМАО, где жил убийца тюменской девочки, выявили схожее преступление 14:58
Минздрав РФ отправил в регионы 70% вакцин от гриппа 14:38
Школьникам почти на час сократили ЕГЭ по истории и обществознанию 14:37
Опубликована деловая программа Московского финансового форума-2021 14:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Главные новинки форума "Армия-2021"
Главные новинки форума "Армия-2021"
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
27.08.2021 15:07
Рубрика: Спорт

В парке 850-летия Москвы открылся клуб гребных видов спорта

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Александр Чикин Фото: Александр Чикин
Фото: Александр Чикин

Торжественное открытие клуба гребных видов спорта братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко состоялось в парке 850-летия Москвы в Марьино. Мероприятие посетил депутат Госдумы Петр Толстой вместе с представителями управы района.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Что покажут московские парки во время акции "Ночь кино"

"На самом деле жители Марьино не избалованы активным, спортивным времяпровождением. То, что для них открылись гребные виды спорта, - очень позитивный шаг", - отметил парламентарий.

Спортивный клуб разместился в павильоне парка 850-летия Москвы на Батайском проезде, д. 69. Его недавно отремонтировали и передали Федерации гребного спорта России. В новом центре смогут воспитывать будущих олимпийских чемпионов. Кроме того, здесь будут проводить занятия и для любителей. Москвичи смогут потренироваться в гребле на байдарках, каноэ, лодках "Дракон", SUB-бордах, а также изучить академическую греблю.

Основатель клуба гребных видов спорта Александр Агеев сообщил, что к занятиям здесь планируют привлечь тысячу детей и взрослых. Также намерены развивать туристическую греблю. Спортсмен добавил, что занятия греблей очень полезны для здоровья, однако в Москве не так много гребных баз, поэтому необходимо развивать инфраструктуру.

В регионах Спорт Спортивная жизнь Филиалы РГ Столица ЦФО Москва