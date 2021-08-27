В парке 850-летия Москвы открылся клуб гребных видов спорта

Торжественное открытие клуба гребных видов спорта братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко состоялось в парке 850-летия Москвы в Марьино. Мероприятие посетил депутат Госдумы Петр Толстой вместе с представителями управы района.

"На самом деле жители Марьино не избалованы активным, спортивным времяпровождением. То, что для них открылись гребные виды спорта, - очень позитивный шаг", - отметил парламентарий.

Спортивный клуб разместился в павильоне парка 850-летия Москвы на Батайском проезде, д. 69. Его недавно отремонтировали и передали Федерации гребного спорта России. В новом центре смогут воспитывать будущих олимпийских чемпионов. Кроме того, здесь будут проводить занятия и для любителей. Москвичи смогут потренироваться в гребле на байдарках, каноэ, лодках "Дракон", SUB-бордах, а также изучить академическую греблю.

Основатель клуба гребных видов спорта Александр Агеев сообщил, что к занятиям здесь планируют привлечь тысячу детей и взрослых. Также намерены развивать туристическую греблю. Спортсмен добавил, что занятия греблей очень полезны для здоровья, однако в Москве не так много гребных баз, поэтому необходимо развивать инфраструктуру.