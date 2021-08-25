Австралийка Греко выиграла первое золото Паралимпийских игр в Токио

Пейдж Греко. Фото: Kiyoshi Ota/Getty Images
На стартовавших в Японии Паралимпийских играх разыгран первый комплект наград.
Открывали медальную программу соревнования по велоспорту на треке на дистанции 3 000 метров в классе С3.
Победу, обновив мировой рекорд, одержала представительница Австралии Пейдж Греко. Она показала результат 3 минуты 50,815 секунды.
Серебро досталось Ван Сяомэй из Китая, бронзовым призером стала немка Дениз Шиндлер.
Российские спортсменки в этом виде программы участие не принимали.