Церемония открытия Паралимпиады прошла под девизом "У нас есть крылья"
В торжественном параде приняли участие российские спортсмены, вышедшие на стадион под 28-м порядковым номером под флагом с паралимпийским символом "Агитос" и тремя языками пламени белого, синего и красного цветов.
Знаменосцами нашей команды стали 10-кратный чемпион мира по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Андрей Вдовин и двукратная чемпионка и трехкратный бронзовый призер Паралимпийских игр по легкой атлетике спорта слепых Елена Паутова. Всего от России на Играх выступят 242 параатлета в 19 из 22 видов спорта, включенных в программу.
Открытой Паралимпиаду, которая продлится до 5 сентября , объявил японский император Нарухито.
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