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Идет  день олимпиады
24.08.2021 21:15
Рубрика: Спорт

Церемония открытия Паралимпиады прошла под девизом "У нас есть крылья"

В Токио состоялась церемония открытия XVI Паралимпийских игр. Она прошла под девизом "У нас есть крылья".
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(8543)
Фото: Bob Martin/REUTERS Фото: Bob Martin/REUTERS
Фото: Bob Martin/REUTERS

В торжественном параде приняли участие российские спортсмены, вышедшие на стадион под 28-м порядковым номером под флагом с паралимпийским символом "Агитос" и тремя языками пламени белого, синего и красного цветов.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Российские спортсмены приняли участие в церемонии открытия Паралимпиады

Знаменосцами нашей команды стали 10-кратный чемпион мира по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Андрей Вдовин и двукратная чемпионка и трехкратный бронзовый призер Паралимпийских игр по легкой атлетике спорта слепых Елена Паутова. Всего от России на Играх выступят 242 параатлета в 19 из 22 видов спорта, включенных в программу.

Открытой Паралимпиаду, которая продлится до 5 сентября , объявил японский император Нарухито.

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