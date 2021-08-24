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24.08.2021 15:11
Рубрика: Спорт

Российские спортсмены приняли участие в церемонии открытия Паралимпиады

Текст: Максим Домчев
На Национальном стадионе в Токио проходит церемония открытия Паралимпийских игр, которые состоятся в столице Японии с 25 августа по 5 сентября. В параде атлетов приняли участие и спортсмены из РФ.
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства россияне выступают на Играх под флагом Паралимпийского комитета России. Знаменосцами на церемонии открытия стали 10-кратный чемпион мира по легкой атлетике в беге на короткие дистанции Андрей Вдовин и двукратная чемпионка Паралимпиады в беге на 1 500 м Елена Паутова.

Фото: Из личного архива Елены Третьяковой
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Ранее глава делегации команды ПКР, исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков заявил о том, что среди российских спортсменов нет заболевших коронавирусом.

"В команде российских паралимпийцев на Играх в Токио на 24 августа ни один из тестов на коронавирус не дал положительного результата", - приводит слова Рожкова ТАСС.

Спорт Паралимпийский спорт Паралимпийские игры в Токио