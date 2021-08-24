Паралимпийцы рассказали о поддержке близких, питомцах и оберегах

Антон Зяпаев, стрельба из лука сидя, спорт ПОДА:

- У нас большая семья: я, жена, две дочки, сын, моя мама и братья с их женами и детьми. Дочери у меня взрослые: старшая в этом году закончила магистратуру химтеха и поступила в аспирантуру, младшая учится в медакадемии на педиатра, а сын - в школе, в 8 классе. Еще с нами живет лайка - большая озорница - и три кошки, они - тоже члены нашей семьи.

Мы с близкими очень дружные, переписываемся несколько раз в день и рассказываем друг другу любые новости. Я получаю огромную поддержку! Жаль только из-за пандемии на Паралимпиаде не может быть зрителей - моя бы семья приехала.

Денис Шестаков, волейбол сидя:

Фото: Из личного архива Дениса Шестакова

- Моя жена Лена работает в крупной европейской фирме по производству кормов, правда, сейчас она в декрете с нашим сыном Данькой - ему год и три месяца. Лена, наши родители, бабушки, дедушки, многочисленные друзья и знакомые - все меня сильно поддерживают. Даже организаторы в Токио - они подбадривают олимпийцев, улыбаются, желают удачи.

Разумеется, все это придает сил, но еще важнее, мне кажется, внутренний настрой. Плюс у меня есть два золотых правила: хорошо выспаться накануне игры и бороться до конца, не смотря ни на что. Именно это всегда помогает.

Елена Третьякова, легкая атлетика, спорт ПОДА:

- Мне кажется, за меня болеет половина Урала. В Челябинске это - родители, младший брат, дедушки, бабушки, тети, дяди. В Екатеринбурге - мой тренер, университетские друзья, коллеги и мопс Мас (сокращенное от Масяни).

Фото: Из личного архива Елены Третьяковой

Сейчас, накануне Паралимпиады, я почти не реагирую на звонки и сообщения, потому что сосредоточена на играх, на данном этапе мне достаточно поддержки тренера. Но еще недавно, перед вылетом в Токио, я старалась отвечать на все поздравления, наставления, комментарии… Добрых пожеланий очень много. Особенно сильно меня растрогало видео, которое записали учителя из моей школы в Челябинске. Преподаватели выстроились в форме сердца и прокричали слова поддержки мне и другим паралимпийцам. В этом было столько любви.… У меня даже слезы на глаза выступили!

Андрей Лавринович, волейбол сидя:

- Я не знаю, как выразить благодарность людям, которые желают мне победы - их и не сосчитать. Это моя любимая супруга Юлия и сынок Маркуша - ему недавно исполнилось два годика, а еще огромное количество родственников, друзья и соседи.

Фото: Из личного архива Андрея Лавриновича

У меня смешанные чувства. С одной стороны, болельщикам запретили присутствовать в зале, и это грустно, с другой - я все равно буду знать и ощущать, что за меня болеют.

Где бы я ни был, со мной поддержка родных и оберег, который я беру во все поездки еще с Паралимпийских игр в Пекине в 2008 году. Это молитва, зашитая в небольшой мешочек - такой оберег для меня сделала теща.

Анатолий Крупин, волейбол сидя:

- Мы с женой и двумя детьми живем в Екатеринбурге. Хотя родом я из маленького города Верхней Туры: именно там почти все мои родственники и друзья, они постоянно пишут, звонят - настраивают побеждать. Больше всего за меня переживают родители, жена, дети, а еще друг Игорь, с которым мы знакомы 15 лет. Когда ты далеко от дома, добрые слова близких очень важны, я уверен - это неотъемлемая часть успешного выступления.

Не менее важна и поддержка тренера. В этом плане нам повезло с Танатканом Ахметовичем. Он как-то сказал мне: "Анатолий, главное - в бой ввязаться, а там посмотрим!". Эта фраза меня мотивирует, она в очередной раз напоминает мне, что тренер в нас верит, что стоит только начать…

Между тем

Свердловские паралимпийцы прибыли в Токио 20 августа. Они ежедневно тренируются, чтобы в дни зачетов быть в форме и выложиться на все 100 процентов. Атлеты со Среднего Урала будут задействованы в плавании, настольном теннисе, легкой атлетике, велоспорте, стрельбе из лука и в волейболе. Первыми к соревнованиям приступят пловцы, игроки в настольный теннис и велосипедисты, их зачеты начнутся 25 августа. Через пару дней, 27 августа, стартуют зачеты легкоатлетов и команд по волейболу сидя, а 28 августа - по стрельбе из лука сидя. Полное расписание можно увидеть здесь.