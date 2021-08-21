Стали известны слоганы церемоний открытия и закрытия Паралимпиады

Слоган "У нас есть крылья" станет темой церемония открытия летней Паралимпиады в Токио, сообщается в пресс-релизе оргкомитета соревнований.

В свою очередь слоганом церемонии закрытия турнира будет "Гармоничная какофония". Напомним, что изначально заявки на участие в мероприятиях подали 5500 человек, но из-за коронавирусных ограничений это число сократилось до 161. Самому старшему участнику - 68 лет, самому младшему - 11.

Напомним, что Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.