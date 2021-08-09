Президент Владимир Путин пожелал паралимпийцам побед на Играх в Токио

На встрече с российскими паралимпийцами президент Владимир Путин отметил силу духа спортсменов и заявил, что несправедливое отстранение сборной от Паралимпиады в 2016 году стало одним из самых убедительных доказательств вмешательства политики в спорт. Беседа прошла по видеосвязи, ведь спортсмены проходят финальную подготовку к Играм в разных регионах, но Владимир Путин пообещал лично побеседовать с ними и с российскими олимпийцами по итогам Игр в Токио. Паралимпийцы заверили, что не подведут страну.

"Знаю, что вы блестяще прошли все отборочные турниры, показали достойные спортивные результаты, в полной мере проявив свой легендарный характер, колоссальную силу духа. Миссия паралимпизма - вдохновлять и восхищать мир - это именно про вас", - сказал президент, отметив уникальное спортивное мастерство собравшихся. Напомним, что Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября. В них примут участие свыше двухсот российских спортсменов, которые выступят в 19 видах спорта из 22.

Путь к этой Паралимпиаде для сборной оказался долгим, и не только по причине переноса стартов на один год из-за эпидемии коронавируса. "Все мы помним о несправедливом отстранении команды России от Игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, о горечи в связи с совершенно абсурдным решением приостановить членство Паралимпийского комитета России в Международном комитете. Это стало, пожалуй, одним из самых убедительных доказательств прямого вмешательства политики в спорт", - заявил Путин. "К счастью, ситуация меняется, и старт Игр в Токио все мы - и болельщики, и сами атлеты - ожидаем с особым волнением", - добавил он.

"Российские паралимпийцы на протяжении многих лет добиваются выдающихся побед на самых крупных соревнованиях международного уровня", - продолжил президент. "Для миллионов людей во всем мире ваша несгибаемая воля, стремление, несмотря ни на что, добиваться успеха - стимул невероятной мощи", - сказал он. Путин призвал СМИ максимально широко и подробно освещать паралимпийский спорт, в том числе на федеральных телеканалах и радиостанциях.

"Паралимпиада, паралимпийские первенства и чемпионаты - много больше, чем просто спортивные праздники. Соревнования людей, которые достигли вершин силы духа, презрели любые трудности, развернули границы возможностей человека - лучший и необходимый каждому пример, как надо жить, как надо верить в себя и идти к своей цели", - считает президент. "Мы - вся наша огромная, прекрасная Россия - очень гордимся вами и желаем только побед. Уверен, вы будете сражаться и за себя, и за своих тренеров-наставников, за друзей, за свою малую Родину и за всю нашу большую страну, а в сердце будет флаг, гимн России", - заключил он.

"Команда готова, воодушевлена нашими победами в Токио", - заявил министр спорта Олег Матыцин. Он надеется, что мощная энергетика поддержки поможет сборной доказать, что Россия - ведущая держава в мире спорта, и никакие сложности не препятствуют нашей стране быть в лидерах. Министр также отметил, что все условия на базах соответствуют международным стандартам. "Надеемся, что мы достойно будем представлены в Токио и флаг будет всегда виден в нашей паралимпийской команде на самых высоких местах пьедестала. Желаю всем побед и удачи!" - закончил он.

Российские паралимпийцы на протяжении многих лет добиваются выдающихся побед на самых крупных соревнованиях международного уровня

Условия подготовки не уступают олимпийской команде, оценил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков. В нашем распоряжении сейчас самые лучшие базы для подготовки, сказал он. "Можем говорить только слова благодарности. Наша команда готова достойно представлять страну на Паралимпийских играх", - уверен Рожков. На вопрос президента про условия подготовки паралимпийцы подтвердили, что все на высшем уровне, без замечаний.

"Предстоящие Игры будут особенными для каждого из нас", - заметил десятикратный чемпион мира в беге среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Андрей Вдовин. "Своего старта я жду уже девять лет, должен был выступать еще в Рио-де-Жанейро, как и многие здесь сегодня присутствующие... На всем этом долгом пути подготовки мы, спортсмены-паралимпийцы, ощущали поддержку государства", - сказал он, заверив, что сборная готова к Играм так, как никогда ранее. "Россия по-прежнему верна олимпийским и паралимпийским идеалам", - подчеркнул спортсмен.