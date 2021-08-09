Президент Владимир Путин пожелал паралимпийцам побед на Играх в Токио

"Знаю, что вы блестяще прошли все отборочные турниры, показали достойные спортивные результаты, в полной мере проявив свой легендарный характер, колоссальную силу духа. Миссия паралимпизма - вдохновлять и восхищать мир - это именно про вас", - сказал президент, отметив уникальное спортивное мастерство собравшихся. Напомним, что Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября. В них примут участие свыше двухсот российских спортсменов, которые выступят в 19 видах спорта из 22.
Путь к этой Паралимпиаде для сборной оказался долгим, и не только по причине переноса стартов на один год из-за эпидемии коронавируса. "Все мы помним о несправедливом отстранении команды России от Игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, о горечи в связи с совершенно абсурдным решением приостановить членство Паралимпийского комитета России в Международном комитете. Это стало, пожалуй, одним из самых убедительных доказательств прямого вмешательства политики в спорт", - заявил Путин. "К счастью, ситуация меняется, и старт Игр в Токио все мы - и болельщики, и сами атлеты - ожидаем с особым волнением", - добавил он.
"Российские паралимпийцы на протяжении многих лет добиваются выдающихся побед на самых крупных соревнованиях международного уровня", - продолжил президент. "Для миллионов людей во всем мире ваша несгибаемая воля, стремление, несмотря ни на что, добиваться успеха - стимул невероятной мощи", - сказал он. Путин призвал СМИ максимально широко и подробно освещать паралимпийский спорт, в том числе на федеральных телеканалах и радиостанциях.
"Паралимпиада, паралимпийские первенства и чемпионаты - много больше, чем просто спортивные праздники. Соревнования людей, которые достигли вершин силы духа, презрели любые трудности, развернули границы возможностей человека - лучший и необходимый каждому пример, как надо жить, как надо верить в себя и идти к своей цели", - считает президент. "Мы - вся наша огромная, прекрасная Россия - очень гордимся вами и желаем только побед. Уверен, вы будете сражаться и за себя, и за своих тренеров-наставников, за друзей, за свою малую Родину и за всю нашу большую страну, а в сердце будет флаг, гимн России", - заключил он.
"Команда готова, воодушевлена нашими победами в Токио", - заявил министр спорта Олег Матыцин. Он надеется, что мощная энергетика поддержки поможет сборной доказать, что Россия - ведущая держава в мире спорта, и никакие сложности не препятствуют нашей стране быть в лидерах. Министр также отметил, что все условия на базах соответствуют международным стандартам. "Надеемся, что мы достойно будем представлены в Токио и флаг будет всегда виден в нашей паралимпийской команде на самых высоких местах пьедестала. Желаю всем побед и удачи!" - закончил он.
Условия подготовки не уступают олимпийской команде, оценил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков. В нашем распоряжении сейчас самые лучшие базы для подготовки, сказал он. "Можем говорить только слова благодарности. Наша команда готова достойно представлять страну на Паралимпийских играх", - уверен Рожков. На вопрос президента про условия подготовки паралимпийцы подтвердили, что все на высшем уровне, без замечаний.
"Предстоящие Игры будут особенными для каждого из нас", - заметил десятикратный чемпион мира в беге среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Андрей Вдовин. "Своего старта я жду уже девять лет, должен был выступать еще в Рио-де-Жанейро, как и многие здесь сегодня присутствующие... На всем этом долгом пути подготовки мы, спортсмены-паралимпийцы, ощущали поддержку государства", - сказал он, заверив, что сборная готова к Играм так, как никогда ранее. "Россия по-прежнему верна олимпийским и паралимпийским идеалам", - подчеркнул спортсмен.