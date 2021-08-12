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12.08.2021 21:55
Рубрика: Спорт

Анатолий Карпов, Ян Непомнящий и Сергей Карякин зовут на блиц

Текст: Николай Долгополов

Турнир с призовым фондом в 1,5 миллиона рублей пройдет 16 августа в Центральном доме шахматиста на Гоголевском бульваре.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Карякин проиграл Дуде в финале Кубка мира по шахматам в Сочи

Редко можно встретить такое созвездие имен! Как сообщает пресс-релиз Федерации шахмат России, среди участников многократный чемпион мира Анатолий Карпов, нынешний претендент на этот титул Ян Непомнящий и финалист матча претендентов-2016 Сергей Карякин. В турнире участвует и супружеская пара - трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук и его супруга вице-чемпионка мира Екатерина Лагно. А еще гроссмейстеры Андрей Есипенко, Владислав Артемьев, Кирилл Алексеенко, Евгений Томашевский…. По составу это сильнейший в России турнир по молниеносным шахматам

Блицтурнир на Кубок Группы компаний "Регион" посвящен 100-летию со дня рождения седьмого чемпиона мира по шахматам Василия Смыслова. Он проводится по швейцарской системе в семь сдвоенных туров.

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