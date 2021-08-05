Карякин проиграл Дуде в финале Кубка мира по шахматам в Сочи

Россиянин Сергей Карякин уступил поляку Яну-Кшиштофу Дуде в финале Кубка мира по шахматам в Сочи.

Первая партия, в которой Карякин играл белыми фигурами, прошла днем ранее и завершилась вничью.

Дуда, ранее одолевший чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена, преимуществом первого хода воспользоваться сумел и в четверг выиграл вторую партию, став победителем турнира.

Добавим, что в матче за третье место россиянин Владимир Федосеев уступил норвежцу Магнусу Карлсену.