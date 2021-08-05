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05.08.2021 19:00
Рубрика: Спорт

Карякин проиграл Дуде в финале Кубка мира по шахматам в Сочи

Текст: Максим Домчев
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Россиянин Сергей Карякин уступил поляку Яну-Кшиштофу Дуде в финале Кубка мира по шахматам в Сочи.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Первая партия, в которой Карякин играл белыми фигурами, прошла днем ранее и завершилась вничью.

Дуда, ранее одолевший чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена, преимуществом первого хода воспользоваться сумел и в четверг выиграл вторую партию, став победителем турнира.

Добавим, что в матче за третье место россиянин Владимир Федосеев уступил норвежцу Магнусу Карлсену.

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