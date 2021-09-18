Новости

Австралия выразила сожаление в связи с решением Франции отозвать посла 09:22
Умер актер из "Дневного дозора" и "Высоцкого" Шухрат Иргашев 09:18
Жители 50 стран искали предков в онлайн-сервисе Главархива Москвы 09:14
СМИ раскрыли зарплату Месси в "ПСЖ" 09:07
Олег Тиньков договорился с Минюстом США 08:55
В Москве за ночь онлайн проголосовали 95 тысяч избирателей 08:50
В столице более 1,3 миллиона москвичей проголосовали на выборах в Госдуму онлайн 08:33
Трусова выиграла короткую программу на турнире в США 08:28
Юрист объяснил, какие долги могут получить наследники 08:13
Дочь рассказала о состоянии Пеле 08:09
В чукотском селе Нутэпэльмен проголосовали 100 процентов избирателей 08:03
Вылетевший из Пекина в Париж самолет вернулся в аэропорт из-за возгорания 07:29
Белый дом планирует масштабную депортацию беженцев из Гаити 07:20
В аулах КЧР первый день выборов прошел с национальным колоритом 07:14
Миллионер Дерст признан виновным в убийстве своей подруги в 2000 году 06:44
Макрон представил французский скоростной поезд будущего 06:18
В Биробиджанском районе ЕАО на избирательном участке прошел праздник 06:08
Гражданский экипаж Crew Dragon вернется на Землю 18 сентября 05:41
В Пентагоне заявили о важности диалога с РФ по стратегической стабильности 05:18
Вильфанд предупредил жителей европейской части РФ о неделе холода и дождей 04:44
Белый дом прокомментировал решение Франции отозвать посла из США 04:30
Иммунолог назвал причины для досрочной ревакцинации от коронавируса 04:08
В Чите на избирательном участке проголосовал 93-летний ветеран 03:17
Экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика скончался в возрасте 84 лет 03:03
Явка избирателей в ДФО в первый день голосования превысила 16 процентов 02:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
18.09.2021 09:07
Рубрика: Спорт

СМИ раскрыли зарплату Месси в "ПСЖ"

Текст: Максим Домчев

Французское издание L'Equipe раскрыло детали контракта аргентинского нападающего Лионеля Месси с ПСЖ.

Фото: REUTERS
Месси побил рекорд Пеле по голам за южноамериканскую сборную

Месси перешел во французский клуб нынешним летом на правах свободного агента, подписав контракт на два года с возможностью продления еще на один.

По данным L'Equipe зарплата игрока за первый год составит 30 миллионов евро, однако в сумме он сможет заработать за весь срок договора 110 миллионов евро.

Оказалось, что в контракте игрока прописан пункт: если Месси не покинет ПСЖ, то два следующих года ему будут платить по 40 миллионов евро.

Пока Месси провел в составе парижан всего два матча, в которых не отметился результативными действиями.

Спорт Футбол Европейские чемпионаты Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси