СМИ раскрыли зарплату Месси в "ПСЖ"

Французское издание L'Equipe раскрыло детали контракта аргентинского нападающего Лионеля Месси с ПСЖ.

Месси перешел во французский клуб нынешним летом на правах свободного агента, подписав контракт на два года с возможностью продления еще на один.

По данным L'Equipe зарплата игрока за первый год составит 30 миллионов евро, однако в сумме он сможет заработать за весь срок договора 110 миллионов евро.

Оказалось, что в контракте игрока прописан пункт: если Месси не покинет ПСЖ, то два следующих года ему будут платить по 40 миллионов евро.

Пока Месси провел в составе парижан всего два матча, в которых не отметился результативными действиями.