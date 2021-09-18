Трусова выиграла короткую программу на турнире в США

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла короткую программу на турнире U.S. International Classic, несмотря на падение.

В США проходит турнир по фигурному катанию серии "Челленджер" U.S. International Classic. В ночь на субботу женщины представили короткую программу. В этом виде программы Россию представляет Александра Трусова, которая совсем недавно во время контрольного проката сделала пять четверных прыжков в одной программе, став первой женщиной в истории, кому это удалось.

В США Трусова не сумела откатать чисто, совершив падение при исполнении тройного акселя. Однако это не помешало ей стать первой. Ее выступление судьи оценили в 74,75 балла.

Кореянка Ен Чон Пак показала второй результат - 71,07 балла, третья - американка Габриэла Иззо - 63,93 балла.

В соревнованиях танцевальных дуэтов после ритм-танца лидируют хозяева Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, набравшие 84,05 балла. Второй результат показали россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин - 75,21.