Дочь рассказала о состоянии Пеле

Легендарный бразильский футболист Пеле, помещенный в отделение полуинтенсивной терапии, находится в нормальном состоянии.

Об этом сообщила в Instagram дочь Пеле Кели Насименту. Она успокоила поклонников Пеле, добавив, что в его возрасте небольшие ухудшения или улучшения в состоянии считаются нормой.

"Он восстанавливается хорошо, в пределах нормы. Для человека его возраста нормально, что после таких операций состояние здоровья может ухудшиться или улучшиться", - написала она.

Ранее стало известно, что перенесшего операцию по удалению опухоли в толстой кишке 80-летнего трехкратного чемпиона мира Пеле переместили из обычной палаты в отделение интенсивной терапии из-за проблем с дыханием. А когда состояние пациента улучшилось, то он был переведен в отделение полуинтенсивной терапии.