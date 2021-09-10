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10.09.2021 08:36
Рубрика: Спорт

Месси расплакался после того, как побил рекорд Пеле

Текст: Максим Домчев

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не смог сдержать эмоций после того, как опередил легендарного Пеле по голам за сборную.

Фото: GettyImages
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В матче против сборной Боливии Месси оформил хет-трик, доведя количество забитых мячей за национальную команду до 79. Он превзошел рекорд Пеле по голам за сборную в Южной Америке.

После матча Месси не смог сдержать эмоций и расплакался во время интервью.

"Давно мечтал об этом. Это удивительный момент, который произошел после долгих лет ожиданий. И лучшего места, чем отпраздновать этот успех, просто нет. На трибунах моя мама, мои братья", - сказал Месси.

Для Месси хет-трик в матче против Боливии стал седьмым в футболке национальной сборной.

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