Месси оформил хет-трик в матче против Боливии и стал рекордсменом

Хет-трик Лионеля Месси помог сборной Аргентины разгромить Боливию в отборочном матче чемпионата мира 2022 года.

В ночь на пятницу в Южной Америке прошли очередные отборочные матчи чемпионата мира.

Сборная Аргентины принимала команду Боливии. В первом тайме на 14-й минуте хозяева открыли счет после точного удара Месси. Во втором тайме лидер аргентинской команды отличился еще дважды, оформив хет-трик - 3:0.

В других матчах Бразилия победила Перу благодаря голам Эвертона и Неймара. Уругвай переиграл Эквадор - 1:0, Парагвай выиграл у Венесуэлы - 2:1, а Колумбия оказалась сильнее Чили - 3:1.

На первом месте идет сборная Бразилии - 21 очко, на счету аргентинцев - 18 очков.