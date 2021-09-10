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10.09.2021 07:26
Рубрика: Спорт

Месси оформил хет-трик в матче против Боливии и стал рекордсменом

Текст: Максим Домчев
Хет-трик Лионеля Месси помог сборной Аргентины разгромить Боливию в отборочном матче чемпионата мира 2022 года.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

В ночь на пятницу в Южной Америке прошли очередные отборочные матчи чемпионата мира.

Фото: AFP
В футбольном матче Бразилия - Аргентина в роли нападающих выступили полицейские из Сан-Паулу

Сборная Аргентины принимала команду Боливии. В первом тайме на 14-й минуте хозяева открыли счет после точного удара Месси. Во втором тайме лидер аргентинской команды отличился еще дважды, оформив хет-трик - 3:0.

В других матчах Бразилия победила Перу благодаря голам Эвертона и Неймара. Уругвай переиграл Эквадор - 1:0, Парагвай выиграл у Венесуэлы - 2:1, а Колумбия оказалась сильнее Чили - 3:1.

На первом месте идет сборная Бразилии - 21 очко, на счету аргентинцев - 18 очков.

Спорт Футбол Чемпионат мира Чемпионат мира по футболу 2022 Лионель Месси