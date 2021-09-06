В футбольном матче Бразилия - Аргентина в роли нападающих выступили полицейские из Сан-Пауло

Но тогда арестовали мошенников во главе с Джеффри Уэбом. Пусть и вице-президента ФИФА, но гражданина скромных Каймановых островов. В Сан-Паулу выкинули шутку посильнее. Невиданное случилось: на седьмой минуте квалификационного матча ЧМ-2022 между Бразилией и Аргентиной на поле в Сан-Пауло выбежали не запасные и даже не зрители. Бразильские полицейские собирались арестовать публично и на глазах миллионов четырех игроков сборной Аргентины.

Предлог был найден: четверо игроков команды, выступающих в британской Премьер-лиге, нарушили строгие правила бразильского ковидного карантина. Да, почти точно нарушили, прилетев в Сан-Паулу и не отсидев 14 дней в строгом карантине. Но ведь они уже как три денька пребывали в гостеприимной Бразилии. Тренировались. Ездили на автобусе. Давали интервью.

Может, бразильцы не узнали появившегося на поле Месси? Кумира из кумиров, обыгравшего недавно в финальном матче на Кубок Америки сборную Бразилии. Но если не узнали, могли бы осведомиться, что это за парень и кто такие другие - эти приехавшие с ним ребята, хотя бы у другого кумира - своего Неймара. Он бы раскрыл секрет, ведь играет с Лео Месси в одной клубной французской команде под названием "ПСЖ".

Зачем надо было ждать три дня, чтобы поднять такой же необъяснимый, как и громоподобный скандал? Как объяснить всю эту дичь, разыгранную в Сан-Паулу?

Допустим, только допустим, что это наглая месть за поражение в Кубке Америки. Но таким неподобающим, неприкрытым способом еще никто и никогда в футболе не мстил.

Могли ли полицейские сами додуматься до такого способа теста на COVID-19? Вряд ли нашлись бы среди них смельчаки, поднявшие руку на святой для бразильцев вид спорта. Тут требовалось никак не разрешение начальника местной полиции. Нужен был приказ сильных сего бразильского мира, презирающих величайшую для каждого жителя страны ценность - футбол.

Почему не нашлось трезвого руководителя, который бы вмешался, отменил, пошел другим путем? В конце концов можно было бы (и даже справедливо) оставить четырех аргентинцев в раздевалке, тем самым слегка исправив сложившуюся в Бразилии тяжелейшую ситуацию с ковидом.

Мартинес уже девять лет, как выступает в Англии. Фото: Gettyimages

Из 212 миллионов 559 404 жителей на 5 августа болели 19 миллионов 505 881 человек. Смертельная болезнь унесла жизни 560 796 бразильцев. Да, правила одни и для всех. Но вряд ли арест или удаление четырех аргентинцев улучшило бы трагическое положение.

Если уж в Сан-Паулу так строго соблюдаются карантинные правила, то почему всех аргентинцев, включая злополучную четверку, отпустили домой сразу же после срыва матча?

Напрашивается само собой. Матч хотели и планировали именно сорвать. Не ждали же, что после удаления или ареста четырех игроков сборная Аргентины будет мирно гонять мяч с негостеприимными хозяевами?

Почему буквально наплевали на Месси? Было же понятно, что он уйдет с поля.

Вывод один, неприятный для принимающей стороны. Он ни в коей мере не касается уважаемой и высокочтимой сборной Бразилии. Не веря в силы своих игроков, задумали довести ситуацию до невозвратной точки, заставили аргентинцев покинуть поле и получить победу. Как?

Если одна сборная ушла и не желает продолжать игру, ей засчитывается техническое поражение: Бразилия - Аргентина - 3:0.

В мире, увы, не только футбольном, небывалые времена - тяжелые, непредсказуемые, часто смерть приносящие. И все введенные против COVID-19 меры предосторожности должны соблюдаться, невзирая на то, кто их нарушает.

Но только не таким путем, как это было сделано на матче двух великих команд в Сан-Паулу.

Четверо под прицелом

Эмилиано Мартинес, Джованни Ло Чельсо, Кристиан Ромеро, Эмилиано Буэндия - именно эти игроки стали причиной грандиозного скандала. Пока сложно разобраться, виновны они или нет, но в любом случае ситуация вокруг них сложилась крайне неприятная.

Дело в том, что все эти четыре футболиста выступают за английские клубы: Мартинес с Буэндией за "Астон Виллу", Ло Чельсо с Ромеро за лондонский "Тоттенхэм". Согласно правилам, утвержденным бразильским министерством здравоохранения, все лица, за последние 14 дней находившиеся на территории Великобритании, при въезде в страну должны отправиться на двухнедельный карантин. Чиновники настаивают, что Мартинес, Ло Чельсо, Ромеро и Буэндия, нарушившие эти пункты, должны немедленно вернуться в страну пребывания, то есть в Великобританию.

На сегодня есть два варианта развития событий: Бразилии или Аргентине могут засчитать техническое поражение либо матч будет переигран. Это решит ФИФА

При этом до сих пор непонятно, как четверка аргентинцев сумела пройти пограничный контроль по прибытии в Бразилию. По информации ряда СМИ, якобы при въезде они указали в декларации, что не были в Великобритании последние две недели. Если так и было, то, конечно, футболисты соврали: Мартинес с Буэндией вышли в стартовом составе "Астон Виллы" против "Брентфорда" 28 августа, а Ло Чельсо с Ромеро день спустя были на скамейке запасных "Тоттенхэма" в поединке с "Уотфордом". По одной из версий, спортсмены подделали соответствующие документы.

"Мы не знали, что так будет"

Интересно, что всего за несколько часов до начала матча агентство Anvisa (национальное агентство наблюдения за здоровьем Бразилии) выступило с заявлением, что Мартинес, Ло Чельсо, Ромеро и Буэндия нарушили правила въезда в страну. Соответственно они должны быть изолированы и не могут принять участие во встрече.

Впрочем, по словам представителей Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), аргентинцы выполнили все нормы установленного ими санитарного протокола. Именно поэтому матч и начался, но у Anvisa была своя позиция, и они не собирались отступать.

С нынешнего сезона Буэндия играет за "Астон Виллу". Фото: Gettyimages

- К сожалению, четыре аргентинских игрока нарушили санитарный регламент Бразилии, их нужно было депортировать из страны. Проведение игры в таких условиях было абсурдом, - заявил президент Anvisa Антонио Торрес.

У Бразильской конфедерации футбола (CBF) своя правда. В организации сочли крайне странным, что меры были приняты уже после начала матча. К тому же, по утверждению исполняющего обязанности президента CBF Эдналдо Родригеса, "Anvisa сопровождала сборную Аргентины еще три дня назад".

- Мы думали, раз Anvisa сопровождает аргентинцев, то все должно соответствовать протоколу. Удивительно, что действия были предприняты уже после стартового свистка арбитра. CBF в этом не замешана, и не вели никаких переговоров об отстранении футболистов. Наоборот, мы уважаем санитарный регламент. Данная история - прерогатива КОНМЕБОЛа и Anvisa. Делегат матча еще до его начала подчеркнул: все игроки могут выйти на поле, а потом их депортируют. Но затем по неизвестной нам причине все поменялось, - отметил Родригес.

Что решит ФИФА?

Практически сразу после случившегося с официальным заявлением выступили в КОНМЕБОЛе. В организации отметили, что все дальнейшие решения по этой игре должна принять Международная федерация футбола (ФИФА). В свою очередь в ФИФА подчеркнули: дисциплинарный комитет соберет все необходимые факты и после этого вынесет вердикт. Каким он может быть? Не исключен вариант, что одной из команд засчитают техническое поражение со счетом 0:3. Бразильцев могут наказать за необеспечение безопасности на правах принимающей стороны, а аргентинцев - за нарушение санитарного протокола. Есть еще вариант с доигровкой матча, но вряд ли это возможно.

Что касается турнирной ситуации в южноамериканской сборной, то в таблице по-прежнему продолжают лидировать как раз бразильцы (21 одно после семи туров) и Аргентина (15 очков). Напомним, что в отборочном цикле выступают десять команд: четыре лучшие из них получают прямую путевку в финальную стадию чемпионата мира, а пятая примет участие в стыковых матчах с представителем одной из конфедераций.

Аргентина не плачет

В Сан-Паулу активнее всех на поле после случившегося вел себя капитан и главная звезда аргентинской сборной Лионель Месси.

Игрок "ПСЖ", натянув тренировочную манишку фотографа, обсуждал ситуацию с медицинскими чиновниками и представителями бразильской команды. "Мы в стране три дня. Почему они ждали начала игры, а не пришли раньше? Нам сказали, что мы можем выйти на поле. Затем они дождались начала встречи, чтобы все это затеять. Сейчас весь мир следит за нами. Это катастрофа, мы уходим", - негодовал Месси.

Ромеро переехал в Англию всего пару месяцев назад. Фото: Gettyimages

Через 45 минут после этого автобус забрал "Альбиселесту" в полном составе и отвез в аэропорт.

Буэнос-Айрес встретил борт футбольной сборной аплодисментами. Болельщики пришли поддержать свою команду и уверены, что в Бразилии они наблюдали не что иное, как спецоперацию, направленную против их кумиров. Аргентинская футбольная ассоциация незамедлительно выпустила специальное заявление, в котором выразила глубокое недовольство в связи с приостановкой матча в Сан-Паулу.

Но официальный пресс-релиз не сравнится с реакцией главы Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио "Чики" Тапиа. Он подошел к журналистам и рассказал, что считает все происходящее фарсом:

- Мы очень удивлены тем, что произошло. Аргентинская делегация прибыла в Бразилию еще 3 сентября в 8 утра. При этом мы соблюдали все антиковидные протоколы, о чем уведомили принимающую сторону. Наш отчет приняли, и команда стала спокойно готовиться к игре. Что произошло дальше - это фарс. Когда мы отправились на матч, к нам в отель прибыли представители органов санитарного контроля Бразилии и полиция. Почему это произошло - мне непонятно.

Футбол не должен жить такими эпизодами, которые угрожают спортивному духу столь важного соревнования, как чемпионат мира.

Правда ли , что все игроки сборной Аргентины были допущены к матчу против бразильцев?

Клаудио Тапиа: Разумеется. Здесь нельзя говорить ни о какой лжи, потому что существует медицинское законодательство, в соответствии с которым проводятся все турниры. Мы играем в таком режиме не первый месяц. Это всем прекрасно известно. Органы здравоохранения обеих стран - и в Бразилии и в Аргентине - одобрили специальный протокол, который мы все это время соблюдаем в полной мере. И представляете наше удивление, когда мы узнали о том, что, оказывается, нарушили правила. Увы, это стало понятно только во время этого представления в начале матча.

Почему команда Аргентины ушла в раздевалку? Правда ли, что ее штурмовала полиция?

Клаудио Тапиа: Нет, никакого штурма не было. Это звучит смешно. Но требование покинуть поле и уйти в раздевалку выдвинул делегат матча от Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). Мы подчинились и там ждали результата переговоров.

Были ли проблемы с вылетом из Бразилии?

Клаудио Тапиа: Нет, на место прибыл представитель нашей дипломатической миссии, и никаких проблем не было. Нас в сопровождении полиции сопроводили в аэропорт и даже пожелали счастливого пути...

Ло Чельсо перешел в "Тоттенхэм" летом 2019 года. Фото: Gettyimages

Есть мнение, что Бразилии стоит засчитать техническое поражение за эти грубые ошибки. Вы согласны?

Клаудио Тапиа: Мы будем не против. Не мы это начали.

Только в "РГ"

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони выглядел уставшим. Он даже опустил маску: "Хочется вдохнуть. Очень устал".

Для вас это было неожиданно?

Лионель Скалони: Если бы мне кто-нибудь сказал, что такое возможно, то не поверил бы никогда. Думаю, это сигнал всему миру - сейчас нет никаких единых правил. Это ужасно.

Такой вот футбол во времена пандемии. А может, это заговор?

Лионель Скалони: Прежде всего это преступление перед игрой. Показатель того, что чиновники не могут согласовать между собой бумаги, а страдают целые страны. На мой взгляд, просто позор, что эти люди испортили праздник для миллионов людей, которые хотели насладиться игрой лучших футболистов мира. Хочу, чтобы жители Аргентины поняли, что я как тренер хочу защитить своих игроков. Ни разу за все время нам не сообщали, что эти футболисты не смогут сыграть. Мы хотели играть, бразильцы тоже. Это самое главное - все остальное не слушайте.

Стоит ли доигрывать матч?

Лионель Скалони: А матча-то и не было. Поймите, мы играем в футбол, а не занимаемся политикой. Скажут играть - сыграем. Сейчас я думаю о предстоящей встрече с Боливией. У нас на кону чемпионат мира.