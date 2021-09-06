ФИФА выступила с заявлением по матчу Бразилия - Аргентина

Международная федерация футбола сделала официальное заявление по остановленному матчу отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между командами Бразилии и Аргентины.

В ФИФА выразили сожаление, что игра была остановлена, а также обещали тщательно изучить детали инцидента.

"ФИФА выражает сожаление в связи с остановкой матча отборочного турнира ЧМ-2022 Бразилия - Аргентина, которая не позволила миллионам болельщиков насладиться игрой. Официальные отчеты об этом уже пришли. Представители дисциплинарного комитета проанализируют всю информацию и примут решение", - говорится в заявлении.

В воскресенье спустя 6 минут после начала матча власти Бразилии решили депортировать четырех игроков сборной Аргентины, которые не отбыли положенный карантин после прилета из Великобритании. Матч был остановлен, после чего аргентинцы покинули поле и улетели на родину.