"Это катастрофа. Мы уходим". Что случилось в матче Бразилия-Аргентина

Противостояние Бразилии с Аргентиной - классика мирового футбола. Матчи между этими командами почти всегда становятся украшением, но воскресным вечером все было иначе.

Surreal: Brazil v Argentina stopped inside 7 mins by Brazilian Federal Police walking on field to detain 4 Argentinian Premier League players who failed to disclose they are based in Britain, breaking COVID protocols upon entering Brazil. Chaos ensued 🇧🇷🇦🇷 pic.twitter.com/ANG5L61SaK — roger bennett (@rogbennett) September 5, 2021

Уже на шестой минуте арбитру встречи Хесусу Валенсуэлу пришлось прервать игру, которая так и не возобновилась. Поразительно, но это случилось из-за появления на поле местной полиции, которая намеревалась задержать четырех футболистов гостевой команды - Эмилиано Мартинеса, Кристиана Ромеро, Эмилиано Буэндию и Джованни Ло Чельсо.

В ответ аргентинцы во главе с Лионелем Месси ушли в раздевалку и отказались возвращаться на поле. Сам Месси успел даже выступить с заявлением в эфире одного из телеканалов. Один из лучших футболистов в истории подчеркнул: после случившегося он и его партнеры не собираются продолжать игру.

"Мы уходим. Мы приехали сюда с желанием играть. Пришли на стадион, и нас никто не предупредил, что что-то может произойти. Мы приехали три дня назад, нас могли депортировать раньше. Это настоящая катастрофа", - заявил Месси.

"Я очень расстроен, но никого не виню. Это все очень грустно, тем более, что все произошло на поле. Сегодняшний матч должен был стать праздником. Если честно, у меня нет слов. Я бы хотел, чтобы люди в Аргентине поняли, через что мы проходим. И еще хочу подчеркнуть: не позволю депортировать моих футболистов из Бразилии", - заявил главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони.

Все эти четыре игрока, из-за которых и случился скандал, выступают в Англии: Мартинес с Буэндией за "Астон Виллу", Ло Чельсо с Ромеро - за лондонский "Тоттенхэм". Правительство Бразилии требует от всех въезжающих в страну из Великобритании лиц пройти 14-дневный карантин. В данном случае сделано этого не было.

Более того, бразильские власти считают, что четыре аргентинских игрока дали сотрудникам иммиграционной службы ложные сведения: они указали, что не посещали Великобританию в последнее время. Это не так: Мартинес с Буэндией вышли в стартовом составе "Астон Виллы" против "Брентфорда" 28 августа, а Ло Чельсо с Ромеро день спустя были на скамейке запасных "Тоттенхэма" в поединке с "Уотфордом".

Самое интересное, что ряд английских клубов не отпустили своих бразильских футболистов в сборную из-за нахождения этой страны в "красном списке": если ты за десять дней до въезда в Англию побывал в Бразилии, то тебе необходимо сесть на принудительный карантин в специально забронированной гостинице. Аргентинских игроков в сборную отпустили после долгих бесед с представителями этой национальной команды.

Тем временем

В южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) выступили с официальным заявлением в связи с инцидентом, произошедшим во время матча Бразилия - Аргентина. Как сообщает пресс-служба организации, дальнейшие решения по игре будет принимать ФИФА.

"По решению судьи матч между Бразилией и Аргентиной приостановлен. Арбитр и комиссар встречи представят отчет в дисциплинарный комитет ФИФА, который и определит следующие шаги. Эти процедуры полностью соответствуют действующим правилам", - гласит заявление КОНМЕБОЛ.