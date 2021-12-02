Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер стала победительницей спринтерской гонки на втором этапе Кубка мира. Лучшая из россиянок - Светлана Миронова, финишировала 20-й.

В Швеции в четверг стартовал второй этап Кубка мира по биатлону. На старт спринтерской гонки на 7,5 км вышли женщины. Российские спортсменки выступили не слишком удачно.

Лучшее время по итогам гонки показала представительница Австрии Лиза Тереза Хаузер, не допустившая ни одного промаха. Она финишировала через 19 минут 30,2 секунды после старта. Второе место заняла шведка Эльвира Эберг, которую подвела стрельба. С двумя промахами она проиграла 12,5 секунды. Третье место заняла спортсменка из Беларуси Анна Сола - отставание 14,1 секунды и 1 промах.

Из россиянок лучшей стала Светлана Миронова - 20-е место. Она проиграла 1 минуту и 3 секунды, допустив один промах. 27-й результат у Кристины Резцовой, 29-я - Ульяна Нигматуллина, 43-я - Лариса Куклина, 45-я - Ирина Казакевич и 63-я - Валерия Васнецова.