Бабиков стал 14-м в суперспринте на Кубке IBU

Российский биатлонист Антон Бабиков показал 14-й результат в суперспринте на этапе Кубка IBU в норвежском Шушене.

Он допустил шесть промахов и проиграл победителю 50,4 секунды. Переведенный из основного состава национальной команды Евгений Гараничев и вовсе не смог выйти в финал.

Победил биатлонист из Норвегии Филип Андерсен. Он показал результат 20 минут 1,7 секунды, допустив два промаха. Всего 2,2 секунды Андерсен выиграл у своего товарища по команде Эрленда Бьонтегорда, Юстус Стрелов из Германии финишировал третьим.