"Спартак" объявил о переходе Понсе в "Эльче"

Аргентинский нападающий московского "Спартака" Эсекьель Понсе продолжит карьеру в испанском клубе "Эльче".

Как сообщает официальный сайт "Спартака", Понсе будет выступать за "Эльче" на правах аренды до завершения нынешнего сезона. При этом испанский луб получил право выкупа футболиста. В договоре прописано, что при определенных условиях опция выкупа станет обязательной.

Ранее интерес в приобретении Понсе был со стороны ряда клубов из Италии.

Понсе стал игроком "Спартака" в 2019 году, когда был приобретен у итальянской "Ромы" за три миллиона евро. Он подписал контракт до 2024 года. На его счету 73 матча и 25 забитых мячей.

В октябре прошлого года в матче против "Наполи" в Лиге Европы аргентинец получил тяжелую травму, из-за которой не смог помочь команде в оставшихся матчах осенней части сезона.