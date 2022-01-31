Французский нападающий Килиан Мбаппе станет самым высокооплачиваемым игроком "Реала" после перехода в этот клуб.

Как сообщает Bild, Мбаппе и мадридцы договорились о трансфере игрока летом нынешнего года. У нападающего истекает контракт с "ПСЖ".

По данным издания, зарплата 23-летнего француза составит 50 миллионов евро в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком клуба.

"Реал" хотел приобрести Мбаппе еще летом, но парижский клуб отказался его продавать.

В нынешнем сезоне на счету форварда "ПСЖ" 19 забитых мячей в 28 матчах. Также он 16 раз ассистировал партнерам.