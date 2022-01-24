Дом нападающего "Реала" Бензема ограбили во время матча против "Эльче"

Дом нападающего мадридского "Реала" Карима Бензема был ограблен во время матча "королевского клуба" против "Эльче".
Фото: Стрингер / РИА Новости
Минувшее воскресенье не принесло французскому форварду мадридского "Реала" Кариму Бензема положительных эмоций. Его клуб сыграл вничью с "Эльче" - 2:2, форвард впервые за мадридскую карьеру не смог реализовать пенальти.
Более того, во втором тайме Бензема получил травму и был заменен. Казалось бы лимит неприятностей исчерпан? Нет.
Когда француз вернулся домой, то обнаружил, что его ограбили. Как сообщает 20 Minutes, злоумышленники сумели пробраться с жилье спортсмена через сад. Пока СМИ не называют, на какую сумму понес убытки Бензема.
Это не первое ограбление жилья француза во время того, как он играет в футбол. В 2019 году его дом подвергся грабежу, когда сам Бензема на поле сражался с "Барселоной".