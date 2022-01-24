Дом нападающего "Реала" Бензема ограбили во время матча против "Эльче"

Дом нападающего мадридского "Реала" Карима Бензема был ограблен во время матча "королевского клуба" против "Эльче".

Минувшее воскресенье не принесло французскому форварду мадридского "Реала" Кариму Бензема положительных эмоций. Его клуб сыграл вничью с "Эльче" - 2:2, форвард впервые за мадридскую карьеру не смог реализовать пенальти.

Более того, во втором тайме Бензема получил травму и был заменен. Казалось бы лимит неприятностей исчерпан? Нет.

Когда француз вернулся домой, то обнаружил, что его ограбили. Как сообщает 20 Minutes, злоумышленники сумели пробраться с жилье спортсмена через сад. Пока СМИ не называют, на какую сумму понес убытки Бензема.

Это не первое ограбление жилья француза во время того, как он играет в футбол. В 2019 году его дом подвергся грабежу, когда сам Бензема на поле сражался с "Барселоной".