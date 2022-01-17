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17.01.2022 19:43
Рубрика: Спорт

Мадридский "Реал" завоевал Суперкубок Испании

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8657)
Мадридский "Реал" стал обладателем Суперкубка Испании, переиграв в финале "Атлетик" из Бильбао со счетом 2:0. Матч проходил в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
В финале Суперкубка Испании "Реал" уверенно обыграл "Атлетик" со счетом 2:0. Фото: АР В финале Суперкубка Испании "Реал" уверенно обыграл "Атлетик" со счетом 2:0. Фото: АР
В финале Суперкубка Испании "Реал" уверенно обыграл "Атлетик" со счетом 2:0. Фото: АР

"Реал" - одна из самых стабильных команд Европы. Шутка ли - "сливочные" победили в 12 из 13 последних финалах во всех соревнованиях, в том числе трижды в Суперкубке страны. И если несколько лет назад у испанских грандов отношение к этому турниру было слегка прохладным, то теперь, особенно после изменения формата, все иначе.

Фото: REUTERS/Albert Gea
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Для нынешнего триумфа "Реалу" пришлось не только одолеть "Атлетик", но и до того еще и "Барселону" (3:2) в принципиальном противостоянии. Безусловно, большая заслуга в этих успехах "королевского клуба" принадлежит Карло Анчелотти. Итальянец вернулся в Мадрид минувшим летом, и пока дела у его команды идут лучше некуда: "сливочные" вышли в плей-офф Лиги чемпионов, лидируют в Примере, а теперь еще и завоевали престижный трофей.

- Я очень счастлив. Мы хорошо проявили себя как с "Барселоной", так и сегодня. Ребята здорово развивали атаки, держали мяч. Они заслужили победу. Отдельно хотел бы отметить Модрича, Крооса и Каземиро. Когда их нет, у нас возникают проблемы с построением игры. Этот титул очень многое значит для нас. Значит, мы правильно делаем свою работу и должны продолжать в том же духе, - подчеркнул на пресс-конференции Анчелотти.

Итальянский специалист неслучайно выделил Модрича: хорват был признан лучшим игроком поединка с "Атлетико" и стал самым возрастным футболистом в истории, забивавшим в Суперкубке Испании (36 лет и 129 дней). К слову, на днях стало известно, что Лука и руководство "Реала" договорились о новом контракте, который будет действовать до лета 2023 года.

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Еще одна занятная деталь: "Реал" завоевал 95-й трофей в истории, а у "Барселоны" их 96. Что интересно: каталонцы одними из первых поздравили своего извечного соперника с победой в Суперкубке, хотя еще несколько дней назад после полуфинала игроки обеих команд не стеснялись публично критиковать друг друга.

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