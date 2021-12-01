В Швеции стартует второй этап Кубка мира по биатлону

В четверг спринтерскими гонками стартует второй этап Кубка мира по биатлону. Как и первый, он пройдет в шведском Эстерсунде. В программе этапа также гонки преследования и эстафеты.

После стартового этапа в мужской сборной России произошли две замены. Евгений Гараничев и Матвей Елисеев были отправлены выступать в турнир рангом ниже - Кубок IBU (Международного союза биатлонистов. - Прим. "РГ"). Вместо них в основную сборную в компанию к Александру Логинову, Эдуарду Латыпову, Кариму Халили и Даниилу Серохвостову вызваны Василий Томшин и Александр Поварницын.

Причины рокировки на поверхности. Матвей Елисеев, все межсезонье пикировавшийся со старшим тренером сборной Юрием Каминским, провалил первый этап. Разочаровала в первую очередь его физическая форма. В спринте Елисеев занял 78-е место, не войдя по скорости даже в сотню лучших. Самое обидное, что все, даже Каминский, признают большой потенциал спортсмена. Такими темпами Матвей рискует остаться и без Олимпиады. Напомним, состав в Пекин будет определяться тренерским решением после седьмого этапа Кубка мира в итальянской Антерсельве.

К слову, сам Елисеев свои проблемы с формой в эфире "Матч ТВ" объяснил влиянием изотоника, специального напитка, состоящего из соли и минералов, необходимого спортсменам для восполнения баланса воды в организме. По версии Матвея, изотоник, который выдавали в команде, повлиял на биатлониста так, что он полноценно не мог тренироваться летом. При этом, если верить Каминскому, в сентябре, то есть уже после истории с изотоником, Елисеев находился в неплохой форме.

Евгений Гараничев, бронзовый призер Олимпиады-2014 в Сочи, выступил в Эстерсунде еще хуже. Вроде бы опытнейший 33-летний спортсмен, а опоздал на старт спринта, потому что забыл палки. Результат самой гонки обескураживающий - всего лишь 113-е место. Возможно, тренерам и самому биатлонисту стоит, наконец, признать, что лучшие годы Евгения позади, и уступить дорогу более молодым и амбициозным ребятам. Таким, как Даниил Серохвостов.

В мужской сборной в резерв отправлены Матвей Елисеев и Евгений Гараничев, выступление которых на первом этапе сильно разочаровало

Дебютант Кубка мира в индивидуальной гонке, он показал 15-й результат, а в спринте - 23-й. Причем по скорости 22-летний новичок не уступал лидерам сборной Логинову и Латыпову. Если в спринте обойдется без больших неожиданностей, вероятно, именно эти трое вместе с Каримом Халили войдут в эстафетную четверку.

У женщин состав на второй этап не претерпел изменений. Это Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Валерия Васнецова, Лариса Куклина и Ирина Казакевич. Хотя без провалов и тут не обошлось. Речь, конечно, об Ирине Казакевич. На трассе она работала неплохо, но 14 промахов в двух гонках - это, конечно, никуда не годится. Но тренеры решили дать Ире еще один шанс. А может, они просто не видят на данный момент, кого можно было бы вызвать Казакевич на замену.

Что касается четверки на эстафету, с ней тренеры наверняка определятся уже после сегодняшнего спринта и субботней гонки преследования.

Где будем смотреть

2 декабря, четверг

"Матч ТВ"

15.45. Спринт. Женщины. Прямая трансляция

18.30. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция

4 декабря, суббота

"Матч ТВ"

15.00. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция

17.10. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция

5 декабря, воскресенье

"Матч ТВ"

14.35. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция

17.15. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция