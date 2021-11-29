Дебютный этап Кубка мира прошел с конфузами для российских биатлонистов

Новости

ВКС России получат новые самолеты с гиперзвуковым оружием 01:33
Врач Лысенко объяснила, из-за чего РФ все глубже погружается в COVID-19 00:55
В центре Праги прошел митинг против жестких коронавирусных ограничений 00:31
Умер дизайнер Вирджил Абло 28.11.2021
Марокко временно прекратит прием пассажирских авиарейсов 28.11.2021
Овечкин забросил 749-ю шайбу в НХЛ 28.11.2021
В Швейцарии избиратели поддержали введение сертификата вакцинации 28.11.2021
У православных начался Рождественский пост 28.11.2021
ВОЗ: Пока неизвестно, опаснее ли омикрон других штаммов коронавируса 28.11.2021
В Калмыкии ограничения по COVID-19 продлили до 23 января 2022 года 28.11.2021
Израиль разрешил отслеживать местоположение носителей омикрон-штамма 28.11.2021
Зоран Лукич: Два дня говорим про настрой на Исландию 28.11.2021
До 1 623 сократилось количество военнослужащих с коронавирусом 28.11.2021
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Градского 28.11.2021
В Москве квартиру "нарезали" на шесть студий 28.11.2021
Песков не будет пока делать назальную вакцину от коронавируса 28.11.2021
Песков назвал беспочвенными утверждения об агрессивных намерениях России 28.11.2021
Песков назвал формат возможной встречи Путина с Байденом 28.11.2021
Российские лыжники заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира 28.11.2021
Во Франции рак простаты признают профессиональным заболеванием 28.11.2021
В некоторых регионах официальная стоимость жилья поднимется почти вдвое 28.11.2021
В Берлине призвали конгресс США не вводить санкции против "Северного потока-2" 28.11.2021
В Перу в результате мощного землетрясения обрушилась башня 16-го века 28.11.2021
"Динамо" на последних минутах вырвало победу над "Рубином" 28.11.2021
Российский биатлонист забыл палки и опоздал на старт спринта 28.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
29.11.2021 00:41
Рубрика: Спорт

Дебютный этап Кубка мира прошел с конфузами для российских биатлонистов

Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 270(8621)
Наши биатлонисты на дебютном этапе Кубка мира в Швеции отметились конфузами с участием Эдуарда Латыпова, Евгения Гараничева, Светланы Мироновой, Ирины Казакевич.

В субботней женской "индивидуалке" (15 км) Миронова ушла на трассу секунд на десять позже назначенного времени из-за сломавшегося крепления. Казакевич на четырех рубежах совершила десять промахов (штрафная минута каждый), заняла антирекордное для нашей страны у женщин 109-е место из 111 финишировавших. Победила чешка Маркета Давидова, лучшая у России Кристина Резцова - восьмая.

Фото: AP Photo/Darko Bandic
Давидова выиграла первую гонку на стартовавшем Кубке мира по биатлону

У мужчин в этом же виде (20 км) Латыпов на финише перепутал коридоры лыжни. Заметив ошибку, развернулся, потерял время, стал седьмым, хотя мог претендовать и на призовое место. Выиграл гонку норвежец Стурла Легрейд.

В женском спринте на 7,5 км 28 ноября успех праздновала шведка Ханна Эберг. У России в топ-25 лишь одна Ульяна Нигматуллина (в девичестве Кайшева) - 17-е место. Казакевич так и не исправилась - 79-я позиция с четырьмя осечками. Непонятно, что спортсменка столь низкого уровня делает в команде.

В мужском спринте на 10 км "золото" взял швед Себастьян Самуэльссон. Сильнейший из россиян Александр Логинов занял 10-е место. А вот Гараничев выступил в стиле Казакевич. У Евгения три промаха на двух рубежах и 113-е место из 117 участников.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2021/2022