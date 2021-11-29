Дебютный этап Кубка мира прошел с конфузами для российских биатлонистов

Наши биатлонисты на дебютном этапе Кубка мира в Швеции отметились конфузами с участием Эдуарда Латыпова, Евгения Гараничева, Светланы Мироновой, Ирины Казакевич.

В субботней женской "индивидуалке" (15 км) Миронова ушла на трассу секунд на десять позже назначенного времени из-за сломавшегося крепления. Казакевич на четырех рубежах совершила десять промахов (штрафная минута каждый), заняла антирекордное для нашей страны у женщин 109-е место из 111 финишировавших. Победила чешка Маркета Давидова, лучшая у России Кристина Резцова - восьмая.

У мужчин в этом же виде (20 км) Латыпов на финише перепутал коридоры лыжни. Заметив ошибку, развернулся, потерял время, стал седьмым, хотя мог претендовать и на призовое место. Выиграл гонку норвежец Стурла Легрейд.

В женском спринте на 7,5 км 28 ноября успех праздновала шведка Ханна Эберг. У России в топ-25 лишь одна Ульяна Нигматуллина (в девичестве Кайшева) - 17-е место. Казакевич так и не исправилась - 79-я позиция с четырьмя осечками. Непонятно, что спортсменка столь низкого уровня делает в команде.

В мужском спринте на 10 км "золото" взял швед Себастьян Самуэльссон. Сильнейший из россиян Александр Логинов занял 10-е место. А вот Гараничев выступил в стиле Казакевич. У Евгения три промаха на двух рубежах и 113-е место из 117 участников.