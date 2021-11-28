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28.11.2021 09:55
Рубрика: Общество

"Спартак" выразил соболезнования в связи со смертью Александра Градского

Текст: Максим Домчев

Футбольный клуб "Спартак" выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Александра Градского, скончавшегося в возрасте 72 лет.

Известный певец, автор песен и композитор Александр Градский умер в воскресенье в одной из столичных больниц, куда он был доставлен в пятницу с подозрением на инсульт.

"Александр Борисович был преданным болельщиком "Спартака". Выражаем соболезнования его родным и близким", - говорится в сообщении на сайте клуба.

Александр Градский - один из основоположников русского рока, он прославился как композитор и автор текстов к художественным и мультипликационным фильмам. В последние годы выступал наставником в телевизионном шоу "Голос", руководил театром "Градский Холл".

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