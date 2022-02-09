Глава РФС пообещал выплаты тренерам за подготовку игроков для РПЛ

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о мотивационных выплатах, которые будут получать тренеры, подготовившие игроков для РПЛ. Речь, по его словам, идет уже о самом ближайшем времени.

"Важное направление работы - создание дополнительного премиального фонда, который будет направляться на выплату бонусов, премий тренерам за подготовленных футболистов, - рассказал Дюков "Матч-ТВ". - Первое - это регистрационный взнос солидарности с клубов Тинькофф РПЛ. Думаю, в ближайшее время соответствующее решение будет принято".

В конце прошлого-начале текущего года направил 1,5 млрд рублей на поддержку 35 академий и региональных центров. Ожидается, что в будущем часть этих сумм будет направляться на мотивационную выплату тренерам.

Также глава РФС коснулся вопроса о введении Fan-ID.

"Новая система изначально не даст возможности оказаться на трибунах тем, кому в соответствии с законом запрещен проход на стадион, - цитирует "Чемпионат.ком" его слова. - А значит, и предотвратить возможные проблемы, в которых, думаю, не заинтересован никто - ни из числа организаторов матчей, ни из зрителей".