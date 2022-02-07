Опубликовано время начала матчей 1/8 финала Кубка России по футболу

Российский футбольный союз назвал время матчей 1/8 финала розыгрыша Кубка России по футболу.

Матчи 1/8 финала пройдут с 1-го по 3-е марта. На этой стадии борьбу за трофей продолжают победители 11 групп элитного раунда и пять лучших клубов РПЛ минувшего сезона. Жеребьевка 1/8 финала прошла в ноябре прошлого года.

В первый день весны "Балтика" примет "Чайку", а "Динамо" - "Нижний Новгород".

В среду, 2-го марта "Алания" примет тульский "Арсенал", "Сочи" на домашней арене сыграет с ЦСКА, а "Спартак" лома примет "Кубань".

3 марта действующий обладатель Кубка страны "Локомотив" встретится с "Енисеем", "Рубин" примет "Ротор", а "Зенит" проэкзаменует "Камаз".