Овечкин сократил отставание от Ягра до трех шайб

Голы российских игроков Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова помогли "Вашингтону" обыграть "Каролину" со счетом 4:0.

Счет в матче был открыт в конце первого периода. Российский нападающий Евгений Кузнецов отличился, когда у "Каролины" отбывали штраф сразу два хоккеиста.

Во втором периоде Мартин Фегервары закрепил успех партнера, а затем в большинстве третью шайбу в матче забросил Александр Овечкин. Окончательный результат в заключительном игровом отрезке установил защитник Дмитрий Орлов.

Благодаря этому голу Овечкин сократил отставание от занимающего третье место в истории НХЛ Яромира Ягра до трех шайб. На счету россиянина - 763 шайбы.

В другом матче "Питтсбург" благодаря голу и двум передачам Евгения Малкина победил "Тампу-Бэй" - 5:1.