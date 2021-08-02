ФИФА запустила кампанию по улучшению психического здоровья игроков

Международная федерация футбола (ФИФА) в понедельник объявила о запуске кампании #ReachOut, направленной на повышение осведомленности о симптомах психических расстройств, поощрения игроков обращаться за помощью, когда они в ней нуждаются, и предусматривающей меры для улучшения психического здоровья каждого из них.

ФИФА уточнила, что депрессия поражает более 260 миллионов человек во всем мире, а почти половина психических расстройств начинается в возрасте до 14 лет. Что касается действующих футболистов, 23 процента из них сообщили о проблемах со сном, 9 процентов заявили, что страдают от депрессии, а 7 процентов сказали о чувстве тревоги, уточняет информационное агентство Belga. Среди бывших игроков эти цифры растут: 28 процентов испытывают проблемы с засыпанием, а депрессия и тревога затрагивают 13 и 11 процентов соответственно, согласно данным FIFPRO, Международной федерации спортивных ассоциаций профессиональных футболистов. ФИФА заключила партнерское соглашение с FIFPRO, чтобы подписать трехлетнее соглашение о сотрудничестве для оказания медицинской помощи сотням недавно вышедших на пенсию профессиональных футболистов, которые сталкиваются с проблемами, возникающими при смене карьеры.

"Депрессия и тревога все больше затрагивают людей во всем мире, и молодые люди особенно уязвимы перед этим. Разговоры с семьей, друзьями или медицинским работником могут иметь жизненно важное значение. ФИФА с гордостью запускает эту кампанию, чтобы побудить людей просить о помощи", - отмечается в заявлении международной футбольной федерации. В этой кампании примут участие несколько бывших и действующих игроков из различных стран. "Эта кампания очень важна для повышения осведомленности о психических расстройствах и поощрения разговоров, которые могут спасти жизни. В рамках Концепции ФИФА на 2020-2023 годы мы стремимся поставить футбол на службу обществу", - заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Между тем

В общей сложности 1005 игроков со всего мира в ближайшее время получат финансовую помощь от недавно созданного Фонда ФИФА для футболистов в рамках первого этапа грантов. Фонд был основан в 2020 году после соглашения между мировым руководящим органом футбола и FIFPRO, представляющей 65 тысяч футболистов. Его цель - оказать финансовую поддержку игрокам, которым не заплатили по контрактам и которые не имеют шансов получить полагающуюся им зарплату от своих бывших клубов.