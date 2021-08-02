Сборная России завоевала 50 медалей после десяти дней Игр в Токио

В десятый день Олимпиады было разыграно 22 комплекта наград. Российские спортсмены завоевали два серебра и четыре бронзы. На вторую ступень пьедестала почета поднялись гимнаст Денис Аблязин в опорном прыжке и Сергей Каменский в стрельбе из винтовки с 50 метров из трех положений. Бронзовые медали завоевали гимнастка Ангелина Мельникова в вольных упражнениях, велогонщицы на треке Дарья Шмелева и Анастасия Войнова в командном спринте, а также борцы греко-римского стиля Сергей Емелин и Сергей Семенов.

По итогам 10 дней на счету российской команды 12 золотых медалей, 21 серебряная и 17 бронзовых. В общекомандном зачете наши спортсмены идут на третьей позиции по общему числу наград и на пятом по завоеванному золоту, на две награды отставая от Австралии.

Больше всех медалей завоевали американские атлеты - 64, из них 22 золотые, 25 серебряных и 17 бронзовых. На две медали они опережают Китай, у которого 29 золотых, 17 серебряных и 16 бронзовых наград.

Третье место у Японии - 17-6-10.