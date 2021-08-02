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Идет  день олимпиады
02.08.2021 13:47
Рубрика: Спорт

Аблязин завоевал серебро Олимпийских игр в опорном прыжке

Российский гимнаст Денис Аблязин завоевал серебро в опорном прыжке. Россиянин показал одинаковый результат со спортсменом из Южной Кореи, но уступил ему по сложности, став вторым.
Текст: Максим Домчев
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Соревнования в опорном прыжке прошли очень ярко. Лидерство быстро захватил гимнаст из Армении Артур Давтян, по сумме двух прыжков набравший 14,733 балла. Однако затем его смог опередить гимнаст из Южной Кореи Син Джи Хван - 14,783.

Шанс на золото имел и Денис Аблязин. По сумме двух прыжков он показал одинаковый результат с корейцем, но Хван был лучше нашего спортсмена в сложности прыжка.

Давтян в итоге получил бронзу, а второй российский гимнаст Никита Нагорный стал пятым.

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