02.08.2021 13:07
Рубрика: Спорт
Борец Евлоев вышел в финал Олимпиады
Фото: Татьяна Меель/РИА Новости
Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев вышел в финал Олимпиады в весовой категории до 97 кг.
В полуфинале соперником Евлоева был представитель Польши Тадеуш Михалик. Превосходство россиянина над оппонентом не вызывало вопросов, и в итоге он добился уверенной победы - 7:1.
Второй финалист определится в поединке между представителем Ирана Мохаммадом Хади Сарави и Артуром Алексаняном из Армении.
Евлоев стал первым борцом из России, пробившимся в финал Игр-2020. Поединок за золото состоится 3 августа.
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