Борец Евлоев вышел в финал Олимпиады

Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев вышел в финал Олимпиады в весовой категории до 97 кг.

В полуфинале соперником Евлоева был представитель Польши Тадеуш Михалик. Превосходство россиянина над оппонентом не вызывало вопросов, и в итоге он добился уверенной победы - 7:1.

Второй финалист определится в поединке между представителем Ирана Мохаммадом Хади Сарави и Артуром Алексаняном из Армении.

Евлоев стал первым борцом из России, пробившимся в финал Игр-2020. Поединок за золото состоится 3 августа.