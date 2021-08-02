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Финалы
Идет  день олимпиады
02.08.2021 13:07
Рубрика: Спорт

Борец Евлоев вышел в финал Олимпиады

Текст: Максим Домчев
Фото: Татьяна Меель/РИА Новости Фото: Татьяна Меель/РИА Новости
Фото: Татьяна Меель/РИА Новости

Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев вышел в финал Олимпиады в весовой категории до 97 кг.

В полуфинале соперником Евлоева был представитель Польши Тадеуш Михалик. Превосходство россиянина над оппонентом не вызывало вопросов, и в итоге он добился уверенной победы - 7:1.

Второй финалист определится в поединке между представителем Ирана Мохаммадом Хади Сарави и Артуром Алексаняном из Армении.

Евлоев стал первым борцом из России, пробившимся в финал Игр-2020. Поединок за золото состоится 3 августа.

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