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Финалы
Идет  день олимпиады
02.08.2021 12:57
Рубрика: Спорт

Красильников и Стояновский вышли в 1/4 финала ОИ по пляжному волейболу

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский победили испанцев Адриана Гавиру и Пабло Эрреру в поединке 1/8 финала олимпийского турнира по пляжному волейболу - 22:20, 21:17.
Текст: Артур Нанян (Токио)
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Макрогузова и Холомина проиграли в 1/8 турнира по пляжному волейболу

Следующими соперниками Красильникова и Стояновского будут либо американцы Джейкоб Гибб и Три Борн, либо немцы Юлиус Толе и Клеменс Виклер.

Чуть ранее в четвертьфинал вышли Илья Лешуков и Константин Семенов, победившие в 1/8 финала чилийцев Эстебана и Марко Гримальтов - 21:16, 21:16.

За выход в полуфинал Лешуков и Семенов поспорят со вторыми номерами мирового рейтинга - чемпионами Европы-2020 норвежцами Андерсом Молом и Кристианом Серумом.

"Что сказать об этом матче… Winter is coming ( "зима близко"). Это будет шоу. Думаю, на такой стадии все игры напоминают шоу, слабых команд уже нет. Мы видели, как перед нами латыши выбили одних из претендентов на медали бразильцев Эвандро и Шмидта: они ничего своего не отдавали, все выигрывали. Посмотрим, что будет. Будем биться с норвежцами", - отметил Семенов.

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