01.08.2021 10:07
Рубрика: Спорт
Макрогузова и Холомина проиграли в 1/8 турнира по пляжному волейболу
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Надежда Макрогузова и Светлана Холомина не смогли выйти в четвертьфинал олимпийского турнира по пляжному волейболу.
Выигравшие все матчи на групповом раунде россиянки встречались с представительницами Латвии Тиной Граудиня и Анастасией Кравченок.
Первая партия была за нашими спортсменками - 21:16. Однако затем случился срыв. Второй сет остался за латвийками - 21:17, а в решающий момент третьей партии россиянки уступили - 13:15.
08:54
07:15
05:54
31.07.2021
Позднякова: Командное золото дороже индивидуального 31.07.2021
Российские саблистки София Позднякова и Ольга Никитина прокомментировали победу в командном турнире на Олимпиаде в Токио. "Победа в команде - она как-то дороже. Конечно, индивидуальный приз - это тоже здорово, но я испытала какие-то эмоции, слезы, именно с командой", - призналась, в частности, Позднякова