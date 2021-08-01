Макрогузова и Холомина проиграли в 1/8 турнира по пляжному волейболу

Надежда Макрогузова и Светлана Холомина не смогли выйти в четвертьфинал олимпийского турнира по пляжному волейболу.

Выигравшие все матчи на групповом раунде россиянки встречались с представительницами Латвии Тиной Граудиня и Анастасией Кравченок.

Первая партия была за нашими спортсменками - 21:16. Однако затем случился срыв. Второй сет остался за латвийками - 21:17, а в решающий момент третьей партии россиянки уступили - 13:15.