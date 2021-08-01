Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Ближайшие соревнования
Расписание
8:20
Волейбол
Россия - Тунис (мужчины)
9:00
Прыжки в воду
Женщины, трамплин 3 м
10:00
Пляжный волейбол
Красильников/Стояновский (Россия) - Швейнер/Перушич (Чехия)
11:00
Спортивная гимнастика
Финалы в отдельных видах
Идет  день олимпиады
01.08.2021 08:54
Рубрика: Спорт

Российские рапиристы вышли в финал Олимпиады

Мужская сборная России по фехтованию на рапире стала финалистом командного турнира Олимпиады в Токио.
Текст: Максим Домчев
Кирилл Бородачев. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Кирилл Бородачев. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Кирилл Бородачев. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В воскресенье определится победитель командного турнира по фехтованию на рапире среди мужчин. В борьбе за золото встретятся сборные России и Франции.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Позднякова: Командное золото дороже индивидуального

В полуфинале российская команда, посеянная в Токио под четвертым номером, встречалась с командой США - первым номером рейтинга.

В упорнейшей борьбе Кирилл и Антон Бородачевы, а также Владислав Мыльников сумели победить соперников со счетом 45:41.

Ранее в четвертьфинале россияне победили Гонконг - 45:39.

Новости чемпионата
Чепик: До сих пор не отошел от четвертого места в комбинированной эстафете 08:32
Колесников: Никто из нас не приехал на Олимпиаду просто плавки помочить 08:20
Боксер Хатаев не согласен с решением судей в полуфинале Олимпиады 07:43
Мартин выиграл золото в BMX-фристайле 07:27
Гимнастка Байлз снялась с вольных упражнений на Олимпиаде 06:59
Боксер Хатаев завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Токио 07:15

Боксер Хатаев завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Токио 07:15

Первым из российских боксеров свой поединок в полуфинале олимпийского турнира провел Имам Хатаев в весовой категории до 81 кг. Спортсмен принес первую медаль сборной РФ по боксу, завоевав "бронзу"

Российские пловцы стали четвертыми в заключительной эстафете на ОИ-2020 05:54

Российские пловцы стали четвертыми в заключительной эстафете на ОИ-2020 05:54

Российские пловцы заняли четвертое место в комбинированной эстафете 4х100 метров на Олимпиаде в Токио. Первыми финишировали американцы. На втором месте британцы. Замыкают тройку итальянцы

Позднякова: Командное золото дороже индивидуального 31.07.2021

Позднякова: Командное золото дороже индивидуального 31.07.2021

Российские саблистки София Позднякова и Ольга Никитина прокомментировали победу в командном турнире на Олимпиаде в Токио. "Победа в команде - она как-то дороже. Конечно, индивидуальный приз - это тоже здорово, но я испытала какие-то эмоции, слезы, именно с командой", - призналась, в частности, Позднякова

Российские спортсмены завоевали три медали в восьмой день Олимпиады 31.07.2021

Российские спортсмены завоевали три медали в восьмой день Олимпиады 31.07.2021

В восьмой день Олимпийских игр спортсменам из России удалось завоевать три медали разного достоинства. В командном турнире саблисток Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева выиграли золото. Серебро и бронзу принесли стрелки