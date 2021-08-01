Российские рапиристы вышли в финал Олимпиады

В воскресенье определится победитель командного турнира по фехтованию на рапире среди мужчин. В борьбе за золото встретятся сборные России и Франции.

В полуфинале российская команда, посеянная в Токио под четвертым номером, встречалась с командой США - первым номером рейтинга.

В упорнейшей борьбе Кирилл и Антон Бородачевы, а также Владислав Мыльников сумели победить соперников со счетом 45:41.

Ранее в четвертьфинале россияне победили Гонконг - 45:39.