Российские рапиристы вышли в финал Олимпиады
В воскресенье определится победитель командного турнира по фехтованию на рапире среди мужчин. В борьбе за золото встретятся сборные России и Франции.
В полуфинале российская команда, посеянная в Токио под четвертым номером, встречалась с командой США - первым номером рейтинга.
В упорнейшей борьбе Кирилл и Антон Бородачевы, а также Владислав Мыльников сумели победить соперников со счетом 45:41.
Ранее в четвертьфинале россияне победили Гонконг - 45:39.
Позднякова: Командное золото дороже индивидуального 31.07.2021
Российские саблистки София Позднякова и Ольга Никитина прокомментировали победу в командном турнире на Олимпиаде в Токио. "Победа в команде - она как-то дороже. Конечно, индивидуальный приз - это тоже здорово, но я испытала какие-то эмоции, слезы, именно с командой", - призналась, в частности, Позднякова
Российские спортсмены завоевали три медали в восьмой день Олимпиады 31.07.2021
В восьмой день Олимпийских игр спортсменам из России удалось завоевать три медали разного достоинства. В командном турнире саблисток Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева выиграли золото. Серебро и бронзу принесли стрелки