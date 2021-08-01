01.08.2021 13:05
Рубрика: Спорт
Боксер Бакши вышел в полуфинал олимпийского турнира
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Российский боксер Глеб Бакши обеспечил себе как минимум бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио.
В воскресенье россиянин на стадии четвертьфинала встречался с представителем Гаити Дареллом Вильсентой. Первый раунд для россиянина сложился неудачно, и двое из трех судей отдали предпочтение сопернику.
Однако затем Бакши сумел прибавить и два последующих раунда выиграл. В итоге все пять судей отдали победу россиянину, который гарантировал себе минимум бронзу Игр.
За выход в финал Бакши 5 августа поспорит с бронзовым призером чемпионата мира-2019 бразильцем Эбертом да Консейсаном Соузой.
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