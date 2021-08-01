Павлюченкова и Рублев завоевали золото олимпийского турнира в миксте
В решающем матче Павлюченковой и Рублеву противостояли также наши спортсмены - Аслан Карацев и Елена Веснина. Матч получился сверхбоевым, судьба золота решалась в супер тай-брейке, по ходу которого то одни, то другие вели в счете с большим преимуществом, но умудрялись растерять его.
И все же в ключевой момент удачливее оказались Павлюченкова с Рублевым. Если точнее - чемпионский удар нанес Андрей. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11.
Добавим, что это был второй российский финал в теннисе на Олимпиаде в истории. Ранее в 2008 году золото женского одиночного турнира разыгрывали Елена Дементьева и Динара Сафина.
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Российская гимнастка Анастасия Ильянкова завоевала серебро Олимпиады в Токио в упражнении на разновысоких брусьях. Спортсменка получила за свое выступление оценку в 14,833 балла. Она принесла 41-ю медаль в общекомандную копилку