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01.08.2021 15:20
Рубрика: Спорт

Павлюченкова и Рублев завоевали золото олимпийского турнира в миксте

Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев завоевали золотые медали в миксте на Олимпийских играх в Токио.
Текст: Артур Нанян (Токио)

В решающем матче Павлюченковой и Рублеву противостояли также наши спортсмены - Аслан Карацев и Елена Веснина. Матч получился сверхбоевым, судьба золота решалась в супер тай-брейке, по ходу которого то одни, то другие вели в счете с большим преимуществом, но умудрялись растерять его.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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И все же в ключевой момент удачливее оказались Павлюченкова с Рублевым. Если точнее - чемпионский удар нанес Андрей. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11.

Добавим, что это был второй российский финал в теннисе на Олимпиаде в истории. Ранее в 2008 году золото женского одиночного турнира разыгрывали Елена Дементьева и Динара Сафина.

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