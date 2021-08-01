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01.08.2021 12:41
Рубрика: Спорт

Теннисист Хачанов уступил Звереву и завоевал серебро на Олимпиаде

Россиянин Карен Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр. В решающей встрече одиночного турнира по теннису Карен уступил в двух сетах Александру Звереву из Германии - 3:6, 1:6.
Текст: Артур Нанян (Токио)

Выход в финал - уже само себе достижение для Карена Хачанова. До него в последний раз россиянин участвовал в решающем матче Олимпиады аж в 2000 году, когда в Сиднее Евгений Кафельников завоевал золото. И вот 21 год спустя наш теннисист оказался всего в шаге от победы. Но не получилось.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Олимпийский финал в теннисном миксте будет российским

В соперниках у Карена был один из лучших игроков мира, четвертая ракетка в рейтинге ATP Александр Зверев. Представитель Германии сотворил одну из главных сенсаций турнира, вытащив практически безнадежный поединок против Новака Джоковича: уступая 0:1 по сетам и 2:3 во второй партии, Зверев каким-то невероятным образом сумел изменить ситуацию в свою пользу, лишив великого серба шансов на золото.

С самого начала финальной встречи Зверев начал оказывать давление на соперника и уже в третьем гейме взял чужую подачу. Александр действовал мощнее, бил точнее, да и подавал лучше. Сделав еще один брейк в концовке сета, Зверев выиграл партию - 6:3.

Во втором сете игра у Хачанова совсем расклеилась, а его оппонент не допускал почти ни одной ошибки. Дважды взяв чужую подачу и ни разу не отдав свою, Зверев легко выиграл сет (6:1), а вместе с ним и чемпионский титул.

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