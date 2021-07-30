Олимпийский финал в теннисном миксте будет российским

Теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев стали вторыми финалистами олимпийского турнира в смешанном разряде. В своем полуфинале наша пара обыграла сербов Нину Стоянович и Новака Джоковича со счетом 7:6, 7:5. Матч продолжался 1 час 44 минуты.

Таким образом, финал микста будет полностью российским - против Весниной-Карацева на корт выйдут Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев. Ранее Павлюченкова-Рублев обыграли австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса. Это значит, что сборная России гарантировала себе золото и серебро в этой дисциплине.

Российский финал запланирован на 1 августа.