Олимпийский финал в теннисном миксте будет российским
Теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев стали вторыми финалистами олимпийского турнира в смешанном разряде. В своем полуфинале наша пара обыграла сербов Нину Стоянович и Новака Джоковича со счетом 7:6, 7:5. Матч продолжался 1 час 44 минуты.
Таким образом, финал микста будет полностью российским - против Весниной-Карацева на корт выйдут Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев. Ранее Павлюченкова-Рублев обыграли австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса. Это значит, что сборная России гарантировала себе золото и серебро в этой дисциплине.
Российский финал запланирован на 1 августа.
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