Теннисист Карен Хачанов вышел в финал Олимпиады

Днем ранее Карреньо-Буста сенсационно выбил вторую ракетку мира Даниила Медведева, не дав состояться в Токио российскому полуфиналу. После матча Даниил признался, что Пабло провел, возможно, лучший поединок в карьере. С Хачановым все было совсем наоборот.

В первом сете Карен дважды взял чужую подачу, а на своей был почти идеален. Во второй партии Хачанов продолжил давить на соперника и, в конце концов, добился своего, сделав брейк в шестом гейме и не допустив затем никаких осечек на своей подаче.

Хачанов стал первым российским теннисистом с 2000 года, который примет участие в финале одиночного турнира на Олимпиаде. Его соперник определится по итогам противостояния Новака Джоковича (Сербия) и Александра Зверева (Германия).

Тем временем

В пятницу, 30 июля, состоятся полуфинальные матчи теннисного турнира в миксте. За выход в финал в Токио будут биться россияне Елена Веснина с Асланом Карацевым (против Нины Стоянович и Новака Джоковича) и Андрей Рублев с Анастасией Павлюченковой (против Эшли Барти и Джона Пирса). Это значит, что у России точно будет медаль в теннисе. Ранее наши ни разу не завоевывали медаль в миксте.