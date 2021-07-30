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Идет  день олимпиады
30.07.2021 10:28
Рубрика: Спорт

Теннисист Карен Хачанов вышел в финал Олимпиады

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл в полуфинале одиночного турнира на Олимпиаде испанца Пабло Карреньо-Бусту - 6:3, 6:3. Таким образом, Хачанов гарантированно принесет нашей команде как минимум серебро.
Текст: Артур Нанян (Токио)
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Теннисистки Кудерметова и Веснина поборются за бронзу в паре на Олимпиаде

Днем ранее Карреньо-Буста сенсационно выбил вторую ракетку мира Даниила Медведева, не дав состояться в Токио российскому полуфиналу. После матча Даниил признался, что Пабло провел, возможно, лучший поединок в карьере. С Хачановым все было совсем наоборот.

В первом сете Карен дважды взял чужую подачу, а на своей был почти идеален. Во второй партии Хачанов продолжил давить на соперника и, в конце концов, добился своего, сделав брейк в шестом гейме и не допустив затем никаких осечек на своей подаче.

Хачанов стал первым российским теннисистом с 2000 года, который примет участие в финале одиночного турнира на Олимпиаде. Его соперник определится по итогам противостояния Новака Джоковича (Сербия) и Александра Зверева (Германия).

Тем временем

В пятницу, 30 июля, состоятся полуфинальные матчи теннисного турнира в миксте. За выход в финал в Токио будут биться россияне Елена Веснина с Асланом Карацевым (против Нины Стоянович и Новака Джоковича) и Андрей Рублев с Анастасией Павлюченковой (против Эшли Барти и Джона Пирса). Это значит, что у России точно будет медаль в теннисе. Ранее наши ни разу не завоевывали медаль в миксте.

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