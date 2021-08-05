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05.08.2021 15:55
Рубрика: Спорт

Угуев: Был уверен в победе. Золото в Токио посвящаю отцу

Российский борец Заур Угуев, завоевавший золото Олимпиады (в весовой категории до 57 кг), прокомментировал свой успех и поделился планами на будущее.
Текст: Артур Нанян (Токио)
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

В смешанной зоне Заур появился без золотой медали.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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"Она просто тяжелая. Наверное, самая тяжелая награда в моей коллекции (улыбается). И самая важная. Чемпионат мира тоже очень престижный турнир, но Олимпиада - это мечта", - признался спортсмен.

У тебя ник в Instagram Угуев11. Это значит, что ты и на вторую олимпийскую медаль замахиваешься?

Заур Угуев: Я еще молодой, впереди много лет карьеры. Пока не могу думать о чем-то другом, но в планах точно есть выступить и в Париже. Победа в Токио - только начало.

Цикл к нынешней Олимпиаде начался еще в 2017 году на чемпионате мира, который прошел для тебя не слишком удачно. Золото тогда взял Юки Такахаси. Ожидал его увидеть здесь в финале?

Заур Угуев: Даже не думал об этом. Обращал внимание только на тех, с кем мне предстояло бороться. А кто выйдет, вылетит - мне было без разницы. Я приехал сюда только за золотой медалью, а остальное меня не волновало.

Кто из оппонентов был самым тяжелым?

Заур Угуев: Обычно непросто приходится в финале, но здесь мне было тяжело в первых двух схватках. Я проигрывал по ходу тех поединков, приходилось проявлять характер.

А чем запомнился финал? Рави прибавил за два года?

Заур Угуев: Да нет, таким же остался. Разве что он более выносливым стал.

Спал хорошо перед решающей схваткой?

Заур Угуев: Да, никаких проблем. Я знал, что все будет хорошо. Мы столько лет работали и заслужили такой результат.

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Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Заур Угуев: Он прекрасный мотиватор. У него не бывает такого, что что-то болит, что-то беспокоит. Надо выходить и побеждать - по-другому никак. Я ему очень благодарен, он очень многое для меня сделал. Как и массажисты, врачи. Это наша общая медаль.

Как тебе жизнь в олимпийской деревне?

Заур Угуев: Я обычно никуда не выходил. На улице было жарко, сидел в номере под кондиционером. А так было приятно, что люди из разных стран общаются, помогают друг другу. Очень интересный и важный опыт.

Кому посвящаешь этот триумф?

Заур Угуев: Своему отцу. Скоро увидимся с ним, порадуемся. Все хорошо, ребят. Идем на Париж!

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