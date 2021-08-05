05.08.2021 15:03
Рубрика: Спорт
Сидорова стала серебряным призером Игр-2020 в прыжках с шестом
Анжелика Сидорова выиграла для нашей сборной первую медаль в легкой атлетике. Она стала серебряным призером в прыжках с шестом.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Сидорова с первых попыток преодолевала все высоты вплоть до 4,90. После двух неудачных прыжков спортсменка перенесла оставшуюся попытку на 4,95, но не долетала до планки. Ее итоговый результат - 4,85 м.
Победу одержала американка Кэти Наджотт, взявшая 4,90 с первой попытки. Третьей стала британка Холи Брэдшоу (4,85).
Сидорова является действующей чемпионкой мира. В Дохе-2019 для победы ей потребовалось взять высоту 4,95 м. В этом сезоне Анжелика уже прыгала на 4,91.
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