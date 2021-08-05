Борец Сидаков пробился в финал Игр-2020

Борец вольного стиля Заурбек Сидаков в весовой категории до 74 кг в полуфинале Олимпиады встречался с представителем Казахстана Данияром Кайсановым.

Схватка проходила при подавляющем преимуществе россиянина. Соперник был вынужден большую часть времени уходить от атак Сидакова, но с давлением справиться так и не сумел.

Итог - 11:0. Россиянин выходит в финал, гарантировав как минимум серебро Олимпиады.

В решающем поединке 6 августа Сидакову будет противостоять борец из Беларуси Магомедхабиб Кадимагомедов.