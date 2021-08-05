Тренер ватерполисток Белофастов: У команды есть характер - это самое главное

- Мне матч понравился, жаль только, что не удалось до конца дожать американок. Дожали они нас. Но нужно понимать, что сегодня мы играли с сильнейшей командой.

Первые два периода девочки действовали великолепно, показали, что они игроки высокого класса. Это были лучшие первые два периода за последние три-четыре года, - подчеркнул Белофастов. - К сожалению, много удалений заработали. После второго периода было 14 к 6. Это очень много. Мы потеряли игроков, нам было очень сложно сконцентрироваться. Потому что американки как машина: давят, давят, давят. В конце концов у них больше игроков оказалось на скамейке и концовку они провели очень сильно.

Тренер также уверенно заявил, что к матчу за бронзу россиянки подойдут с правильным настроем.

- Обидно, конечно, особенно за третий период. Девочки много сил потратили - и физических, и эмоциональных. Но впереди у нас выходной. Надеемся, что сможем собраться, - отметил специалист. - Уверен, все будет хорошо. За пять лет у нас с главным тренером Александром Гайдуковым было 13 медалей. Найдем нужные слова. Работаем в штатном режиме. Девчонки сами все прекрасно понимают. Несмотря на поражение нужно готовиться к мачту за бронзу. У команды есть характер. Это самое главное.