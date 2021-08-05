Альберт Батыргазиев: К золоту Олимпиады я шел пять лет

Показалось, что финал получился легким, настолько уверенно и мощно вы смотрелись. Это так? Вам нет равных?

Альберт Батыргазиев: Нет, это вам так показалось. Финал был тяжелым, как и все поединки в Токио. На Олимпиаде не бывает легких соперников. Участие в таком турнире уже чего-то стоит. Все мы достойны уважения, нельзя недооценивать оппонентов. Я к каждому из них настраивался. Еще раз повторю: здесь нет слабых, средних, есть только сильные. Рад, что мне удалось доказать всем, в первую очередь судьям, что я достоин победы.

Это правда, что вы начинали со скейтбоксинга, но поменяли вид спорта, поскольку хотели стать олимпийским чемпионом?

Альберт Батыргазиев: Да, до 18 лет я занимался скейтбоксингом. Но у меня была цель - Олимпиада. Мне удалось осуществить мечту, чему я очень рад. Мы пять лет шли к этим соревнованиям, и смогли завоевать золото.

Оглядываясь назад - какой бой был самым тяжелым? Может, полуфинал с Альваресом?

Альберт Батыргазиев: Все поединки получились тяжелыми - от первого до последнего. Каждый соперник хорош в своем стиле, каждый из них может навалять так, что мало не покажется. Мне нужно было быть внимательным, прислушиваться к своему углу. Вроде получилось, все шло по плану.

Что касается противостояния с Альваресом, то да, оно было принципиальным, поскольку раньше я дважды ему проигрывал. Конечно, я хотел реванша. Одно поражение стоит десяти побед, потому что это дополнительная мотивация тренироваться, работать, пытаться доказать всем, что ты лучший.

Интересен ли вам реванш в профессиональном боксе?

Альберт Батыргазиев: Думаю, это будет еще одним стимулом - встретиться в профессиональном боксе со своим оппонентом в финальной схватке. У нас получается показывать красивый бокс, чтобы люди болели за нас, переживали. Мы хотим идти дальше.

Эта медаль - первый шаг к чему-то большему?

Альберт Батыргазиев: Это еще одна награда в мою копилку. Но я не собираюсь останавливаться, расслабляться. Да, сегодня я был сильнее всех, однако завтра кто-то другой может занять мое место.